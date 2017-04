Contra los "subnormales que se creen superiores": músculo gitano en el campo y en la grada

Cada mañana, Alfonso y sus compañeros llaman por teléfono a varios chicos y chicas. No es el cumpleaños de ninguno; se aseguran de que no se les han pegado las sábanas y de que llegan a tiempo a clase. Es lo que llaman "servicio despertador" en la asociación Kali Zor.

Kali Zor significa Fuerza Gitana en un idioma, el romaní, que en su variante ibérica, el caló, ha desaparecido a base de 600 años de leyes específicamente antigitanas redactadas por personas payas. En ese tiempo apenas ha variado el doble estereotipo racista del buen y el mal gitano. El primero baila, canta y toca las palmas para solaz de una sociedad paya que alaba su intregación. El otro tiene un espacio fijo en la sección de sucesos.

Alfonso habla desde un barrio habitual en esas crónicas xenófobas, Sant Roc, en Badalona, construido por la gerontocracia franquista para realojar a cientos de familias del Somorrostro cuyas viviendas se derribaron para hacer parte del flamante Paseo Marítimo de Barcelona: "Representamos a un barrio con mala fama", reconoce Alfonso. Habla en plural porque habla de sus chavales, 52 chicas y chicos que juegan en la Escuela de Fútbol Kali Zor.

"Había mucho absentismo escolar y para nosotros esto es darles un aliciente", dice. Y añade una lección exprés de pedagogía: "Pero no les decimos 'si no vas al colegio no vas a jugar' porque entonces quizá lo que ocurre es que directamente no vengan. Cuando ya empiezas a trabajar con ellos, sí. Hacemos refuerzo escolar y podemos decir que entre nuestras chicas y chicos no hay absentismo escolar".

No pensemos en pachangas. "Teníamos claro que había que meter los equipos en ligas porque si no es como si estuviesen jugando en la calle", indica. Algunos lo hacen muy bien: "Hubo uno que estaba para hacer las pruebas para el Espanyol, aunque finalmente no salió".

Tampoco importa. En este fútbol, donde también juegan chicos de familias pakistaníes o marroquíes, importa otro resultado. El lema que preside omnipresente Kali Zor es By any means necessary. Una imagen de su autor, Malcolm X, acompaña este "por todos los medios a tu alcance". Entre ellos, el fútbol es uno. "El fútbol es una herramienta de cambio", define Alfonso. De paso le arrea a otro tópico. "¿Pasota qué es, que los gitanos no vamos detrás de unas siglas, de un partido? Nos inspira Malcolm X o Luther King. ¿O por qué no hablamos de Rosa Parks? Ella hizo más que Obama, que ha pasado a la historia por su color de piel cogiendo el sitio de un blanco y haciendo políticas de blanco".

El próximo mes, Kali Zor organiza un encuentro con título explícito. En Bokale —hambre, en romaní— de Revolución Gitana intervendrán el activista gitano residente en EEUU Vicente Rodríguez, el ex-Black Panther Michael Simmons y la psicóloga, Patricia Caro, teórica de feminismos gitanos de referencia. Porque, sí, en Kali Zor, manifiesta sin problema Alfonso, "somos feministas". Y no es una pose. "Hay 15 chicos y el resto, treintaypico, son chicas. Tenemos tres equipos femeninos. El fútbol es machista y queremos romper también eso".

Alfonso y sus chavalas y chavales se dan cuenta de ese momento en que alguien, al sentirles cerca, se palpa la mochila. También, claro, de los insultos en los partidos. "Quiero que se enfaden de buenas maneras, como digo yo. No quiero que normalicen la gitanofobia. Yo mismo, cada vez que entro al Pryca, tengo el aliento del guardia de seguridad detrás mío". De momento, obviando un partido en el barrio de Sants "con skins en la grada que insultaban nuestra cultura y la cosa se caldeó", recuerda Alfonso, nad ha ido a mayores.

No desde esas gradas, sino de otras bastante más caras, las de 1ª, se ha escuchado el grito de "yonkis y gitanos", principalmente dirigido hacia sevillanos y jerezanos. Estos últimos lo pudieron escuchar de primera mano hace siete temporadas, con el Xerez visitando el Santiago Bernabeu. Del club, abocado a la ruina por sus dirigentes, surgió una refundación por parte de los socios en 2013: el Xerez Deportivo. Allí, empezando en la categoría más baja del fútbol español con más de 3.000 socios y decidiendo el club en asamblea, estaba un grupo ultra con un cuarto de siglo de antigüedad, Kolectivo Sur.

En una de las cunas indiscutibles del flamenco —La Paquera, El Sordera, Lola Flores, José Mercé o Terremoto de Jerez—, y con una comunidad asentada desde el siglo XVII en barrios como Santiago y San Miguel, no es de extrañar que en la grada de Kolectivo Sur no solo haya gitanos, sino que se vean habitualmente banderas del pueblo gitano.

"Yo era muy joven y apenas había tenido problemas por discriminación, y sí recuerdo en uno de mis primeros desplazamientos, llegar a una ciudad que no era la tuya y ver a un gran grupo de personas gritando con rabia y odio lo de 'jerezanos yonkis y gitanos'. Sí que me impactó bastante, pero para nada me afectó. Me siento muy orgulloso de mis orígenes", dice Tomás, miembro desde hace seis años del colectivo.

Raúl, 38 años y miembro veterano desde que tenía 21, está de acuerdo. "Me motiva cada vez que nos cantan eso. Es más, tenemos una camiseta con ese mismo lema", afirma. No cree que no se hable de gitanos aficionados o ultras. "Conozco gitanos de grupos como Biris Norte o Riazor Blues, colectivos con los que nos llevamos bien. Lógicamente no estamos bien vistos en grupos de derechas, pero en los de izquierdas siempre hay algún gitanillo por ahí", asegura. "En una grada todos debemos ser uno, ya que luchamos por lo mismo", añade Tomás.

De Carlos Muñoz a Arzu, de Basti a Apoño, de Seba a Reyes, de Güiza a José Rodríguez o Antonio Amaya, actual capitán del Rayo, ¿buena noticia que el origen gitano de un futbolista de élite deje de ser silenciado? "Por suerte cada vez hay más. Para mí es un orgullo que un gitano luzca con valentía su raza y sus orígenes independientemente de su profesión, y si es en el futbol, que para mi es mi vida, pues mucho mejor", zanja Tomás. Para Raúl, el de sus raíces es un orgullo que llevará "por bandera hasta la muerte".

Ambos relativizan la gitanofobia en su ciudad. "Aquí en Jerez estamos integrados, no existe rechazo", resalta Tomás. También en el fútbol, aunque lo hacen recordando luchas transversales. "No pienso que haya mucha gitanofobia en el futbol", sostiene Raúl. "Más bien homofobia, xenofobia y racismo, pero eso son los subnormales que hay en todas partes que se creen superiores a los demás".