Por un mundo mejor, no compres ni abras enlaces de este medio

"7 días a la semana, la escoria del mundo disfrazada".

¿Qué ha hecho un medio de comunicación para que se hable de él así? Le podemos preguntar a The Sun, el tabloide sensacionalista (y de derechas, que no tiene por qué ir unido pero en este caso sí) británico. Le podemos preguntar a The Sun lo que dijo y mantuvo durante años sobre los 96 muertos de Hillsborough.

Nosotros te hemos contado así que no fue un accidente, sino un crimen. El tabloide prefirió contar mentiras como que algunos aficionados aprovecharon para robar carteras a los cadáveres, que orinaron sobre 'los valientes policías' o que golpearon al personal sanitario cuando este hacía reanimaciones. Mentiras, con el adjetivo de clasistas.

Desde entonces, y hace de esto 28 años, el Sun es un periódico proscrito en Liverpool, una ciudad por lo demás de orgullosa tradición laborista. Ha habido quema organizada de ejemplares y el propio Liverpool FC ha prohibido su venta en Anfield Road.

Desde este sábado a la afición red se le han sumado hasta 70 colectivos de fans que en el encuentro del Football Supporters Federation han acordado por unanimidad pedir un boicot a este medio. La intención es solicitar a sus clubes y quioscos locales, especialmente los cercanos a cada estadio, que no vendan el periódico, algo que muchos tenderos de Liverpool ya cumplen desde hace años con visibles carteles en sus locales.

Entre esos 70 colectivos están los 20 de toda la Premier League -sí, esto incluye los de Manchester United, Chelsea, Arsenal e incluso los del rival de la ciudad, el Everton- y decenas de otros de divisiones inferiores inglesas. Todos han apoyado la moción del grupo red Spirit of Shankly, basada en la campaña Total Eclipse of The S*n.

"Estamos asombrados de que la propuesta haya recibido tanta unanimidad. No ha habido un solo voto en contra", ha dicho Roy Bentham de Spirit of Shankly al Liverpool Echo.

Ellos y los familiares, pero también todos los aficionados al fútbol conscientes de lo que supuso Hillsborough en cuanto a criminalización de las clases populares siguen estos días con especial atención el caso. Si hace un tiempo los documentos ocultos desvelaron las mentiras de la policía y del gobierno de Margaret Thatcher, hace solo un año un jurado popular emitía un veredicto histórico: aquellas 96 muertes no fueron el resultado de ninguna 'violencia hooligan', sino un homicidio imprudente causado por la negligencia policial.

Y hace solo una semana conocíamos a los primeros seis acusados de aquella pesadilla. La Justicia Para Los 96 está cada vez más cerca.