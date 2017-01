La III Guerra Mundial por la herencia de Muhammad Ali

Muhammad Ali murió el 3 de junio pasado, pero el reparto de su testamento no se había realizado hasta ahora. A punto de abrirse el plazo de su ejecución, una fuente cercana a la familia ha contado al británico Mirrorque el pastel podría desencadenar "la III Guerra Mundial".

La situación es, en efecto, peliaguda. Su esposa Lonnie Ali al parecer se quedará con el doble de lo que han de compartir los 9 hijos del boxeador, algo que estos consideran injusto. Para terminar de complicar la cosa, entre la prole de The Greatest Of All Times no parece haber la mejor de las sintonías.

Según el medio, entre las 7 hijas y 2 hijos de Ali muchos no se hablan. Cada uno recibirá 6 millones. "Ninguno confía en Lonnie, todos son de diferentes madres y se odian", ha dicho la fuente citada por el Mirror.

Esta persona asegura que entre la familia, compuesta por musulmanes estrictos y por no creyentes, hubo fuertes discusiones por el funeral de Ali, especialmente por el hecho de que no fuera enterrado en las 48 horas siguientes a su muerte, como establece el Corán, y por la presencia de famosos como Will Smith o Mike Tyson que eclipsó, según ellos, a la familia.

"Hay riesgo de III Guerra Mundial, van a aflorar sentimientos y se van a decir unas cuantas verdades", dijo. En el testamento el único familiar directo de Ali, aparte de sus hijos, no recibe nada: se trata de su hermano Rahman.

Gran parte de las miradas de los beneficiarios se dirigen principalmente hacia la finca de Ali, valorada en 80 millones de dólares.

Esa que, según la misma fuente, "se confeccionó para reflejar sus deseos y proteger su legado".

[ Vía Mirror]