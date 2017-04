Subconsciente machista al ataque: reconoce que eso no se lo dices a un hombre

David Moyes, entrenador del Sunderland, pensaba que las cámaras no grababan, pero una de estas sí recogió su malestar tras la entrevista que le hizo la periodista de la BBC Vicki Sparks después de empatar en casa a cero contra el Burnley.

"Ten cuidado, podrías llevarte una bofetada aunque seas una mujer", le dijo Moyes a Sparks.

Video of David Moyes telling a woman reporter she "might get a slap" pic.twitter.com/7ON7vmFJyN — 101 Great Goals (@101greatgoals) 3 de abril de 2017

Entre risas y con un tono como de adulto que reprende a una niña pequeña.

Después se disculpó diciendo que era "el enfado del momento, que ese no era él, que reconocía su error y que lo lamentaba". Vamos, que ya estaba.

Bueno, mister Moyes, está y no está.

Vale que el Sunderland está último a punto de bajar a segunda y que la zona mixta que comparten los profesionales con los periodistas suelen ser lugares tensos por definición, pero...

... ¿le habría dicho eso mismo a un hombre?

Nos da que no. Moyes, de 53 años, ha desarrollado su vida como jugador y entrenador en un fútbol abrumadoramente masculino. También en la Premier, una liga en la que Jacqui Oatley, comentarista pionera del BBC1 Match Of The Day, ha tenido que denunciar amenazas de muerte ante la policía. "Cuando me dicen que me vaya a la cocina, yo les digo que se vayan ellos a 1936", dijo hace unos meses. La liga puesta siempre como ejemplo en la que, también, la doctora Eva Carneiro salió por la puerta de atrás del Chelsea tras acusaciones de que José Mourinho menospreciaba su trabajo por ser mujer. Una liga donde del presidente de la misma, Richard Scudamore, se filtran emails sexistas sobre una compañera de trabajo en los que habla del "caracter irracional de las mujeres".

Una mujer sigue siendo, cuando no un objeto, un sujeto extraño en el mundo del fútbol de élite. No hay muchas periodistas que narren y comenten, como Oatley: a la mayoría se las destina a ras de césped o a la rueda de prensa a limitarse a hacer preguntas que en la mayor parte de los casos entran dentro de lo pactado implícitamente.

Cuesta imaginarse a Moyes encararse con un periodista diciéndole que podría llevarse una bofetada si sigue haciendo esas preguntas. La corrección política penaliza antes la lógica de la dominación masculina -ese arreglarlo todo por la fuerza- que la del desprecio paternalista a la mujer.

Estamos seguros de que Moyes se arrepiente, pero también de que el subconsciente a veces emerge y se verbaliza.