"Trump me ha convertido en un extraterrestre"

Mo Farah ha explotado contra Trump. El atleta británico ha condenado las medidas contra los inmigrantes que ha impuesto el presidente de los Estados Unidos a través de una carta en su Facebook, diciendo que vienen desde "la ignorancia y el prejuicio", y que le convierten en un "alien" en el país en el que entrena, vive y paga sus impuestos junto a su mujer y sus cuatro hijos.

El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso de refugiados durante 120 días, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países musulmanes: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Una decisión absolutista que teóricamente sirve para "proteger el país de los islamistas violentos".

Aunque represente al Reino Unido, Farah nació en Somalia y vive con su familia en EEUU desde hace seis años. Exactamente en la ciudad de Eugene, ciudad del estado de Oregón, donde Nike tiene su sede central.

Con 34 años y 4 oros olímpicos ganados, Farah se encuentra en Etiopía entrenándose y no sabe si podrá volver a casa por el veto de Trump aunque tenga nacionalidad británica desde los 8 años.

"El 1 de enero de este año, su Majestad la Reina (Isabel) me nombró Caballero, y el 27 de enero, el presidente Donald Trump parece haberme convertido en un alien", ha apuntado Farah. "Es realmente alarmante que vaya a tener que decirle a mis hijos que su padre puede que no vuelva a casa, explicarles que el presidente ha introducido una ley basada en la ignorancia y el prejuicio".

Además, en la carta el atleta se muestra muy orgulloso de representar al Reino Unido por todo el mundo. "Mi historia es un ejemplo de lo que pasa si cumples las políticas de compasión y entendimiento, no las del odio y el aislamiento", asegura el atleta británico con más títulos de la historia.

Las "nuevas políticas" de Trump han provocado una oleada de protestas en los EEUU, donde miles de personas se han manifestado en las entradas de los aeropuertos.

Como no podía ser de otra manera, el Ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, ha calificado las medidas como "divisivas y que estigmatizan de forma errónea por la nacionalidad, algo que Reino Unido no va a tolerar, pues va a proteger a sus ciudadanos tanto en su territorio como en el exterior". Farah no está solo.