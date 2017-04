Mikel San José, el futbolista sin miedo

Imagen cortesía de Sanjo Buruz

"¿Twitter? Soy un pueblerino, no tengo de eso y no me entero mucho", decía Mikel San José en una entrevista de hace seis años.

Ni nos imaginábamos los demás ni él mismo lo que iban a cambiar las cosas en este tiempo. Navarro de Villava -el mismo pueblo del que es Miguel Indurain-, formado en el Txantrea pamplonica, con debut, gol incluido, a los 20 años en el Athletic, donde lleva jugando 8 años a un muy alto nivel.

Tan alto nivel como para ser internacional con la selección. Y tan alto como para ser parte del mejor Athletic en muchas generaciones, quedando subcampeón de Copa dos veces, de la Europa League en una ocasión y ganando el primer título bilbaino, la Supercopa contra el Barça, en tres décadas.

Pero sobre todo, Sanjo, que ya ha superado los 300 partidos de rojiblanco, es uno de los jugadores más queridos en San Mamés. Basta detenernos en el curioso fenómeno Sanjo Buruz. Significa 'Sanjo de cabeza' y básicamente es una careta gigante del jugador que cuatro amigos -previo encargo del diseño al dibujante argentino Augusto Constanzo- llevan a los partidos y han convertido en un icono de la afición del Athletic. El propio San José cogió la careta durante la celebración de la Supercopa. Que nadie piense que el Sanjo Buruz es folclore de grada: representa el no surrender rojiblanco, expresado perfecta e intimidantemente en esa bio tuitera de "me encanta subir a rematar corners".

"Para nosotros -nos dicen desde Sanjo Buruz- vendría a ser un jugador de esos de antaño, que se deja la piel en el campo, comprometido, con mucha nobleza. Y como persona un amigo de la cuadrilla de toda la vida, que habla de lo que le preocupa y que sabe a qué se dedica pero por ello no se cree mejor que nadie".

Y San José es, posiblemente, el mayor exponente de futbolista sin miedo de nuestra Liga. No hablamos de miedo a ser desbordado por una pared de Messi o bloqueado por una pantalla que permita un gol de Ramos. No, hablamos de algo que aterra más a los jugadores: mojarse sobre temas serios en Twitter.

Hace poco más de un mes el defensa se sacaba de la manga esta respuesta simple pero ingeniosa al autobús transfobo de la asociación ultraconservadora Hazte Oír.

Al mensaje discriminador "Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva", San José respondió: "No siempre. Duda resuelta".

Favoriteamos, retuiteamos y aplaudimos.

Este sábado, hace apenas dos días, San José recordó a Iñigo Cabacas y a su familia. En el 5º aniversario de que al hincha rojiblanco lo matase una bala de goma de la Ertzaintza tras un partido de Europa League contra el Schalke 04, el defensa escribió:

Que relativo puede ser el tiempo. 28 años son pocos para vivir pero que largos pueden hacerse 5...Animo familia! #IñigoGogoan — Mikel San José (@mikelsanjo6) 8 de abril de 2017

"Tengo una opinión y como cualquier ciudadano la puedo expresar. Yo personalmente no vivo en una burbuja", dijo hace poco en Naiz. Suyo es también el mérito de colar, en la página oficial de la seleccion española de fútbol, el nombre del grupo Berri Txarrak. Lo hizo cuando a los jugadores que fueron a la pasada Euro se les preguntó por sus grupos favoritos. Por allí, entre los Antonio Orozco, Alejandro Sanz, Canelita o Dani Martín, estaba el grupo de rock navarro.

En la madrugada del sábado al domingo, el jugador hizo balance del día, y no solo en clave meteorológica.

Hoy ha sido un día soleado en Euskal Herria. Espero que sea una premonición del camino que nos espera. Dulces sueños. #hacialapaz — Mikel San José (@mikelsanjo6) 8 de abril de 2017

Se refería, por supuesto, al desarme de ETA. Es el último gol de cabeza de Mikel San José.