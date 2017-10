El vicepresidente de EEUU se va de un partido por las protestas durante el himno

Twitter

La brecha entre el deporte y el gobierno estadounidense sigue ensanchándose. Las protestas durante el himno nacional para denunciar la violencia policial que sufre la población negra se siguen produciendo cada poco en la NFL, sacando de quicio a los dirigentes.

Hace 15 días fue Donald Trump el que calentó los ánimos en un mitín en Alabama. "Que saquen a esos hijos de puta del campo ahora mismo... ¡Fuera! ¡Estás despedido! ¡Despedido!", refiriéndose a los deportistas que se arrollidan cuando suena el himno.

Por ese motivo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, abandonó el partido que estaba viendo para reivindicar el respeto que se merece el "barras y estrellas".

Pence se encontraba en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, viendo cómo se enfrentaban los Colts a los 49ers de San Francisco. Cuando los jugadores de ambos equipos comenzaron a ponerse de rodillas salió escopeteado de su palco.

No tardó en tuitear un comunicado asegurando que "no asistirá a ningún evento en el que no se respete a los soldados, bandera o himno del país". Su marcha parece haber sido consensuada con Trump, ya que explicó en un tuit que el presidente le pidió que abandonase el estadio si algún jugador se arrodillaba.

I left today's Colts game because @POTUS and I will not dignify any event that disrespects our soldiers, our Flag, or our National Anthem. — Vice President Pence (@VP) 8 d’octubre de 2017

I stand with @POTUS Trump, I stand with our soldiers, and I will always stand for our Flag and our National Anthem. pic.twitter.com/B0zP5M41MQ — Vice President Pence (@VP) 8 d’octubre de 2017

Esta es la segunda semana consecutiva en la que más de 20 jugadores de los 49ers se arrodillaron durante el himno con las manos sobre el corazón. Algunos compañeros se pusieron detrás de los arrodillados con una mano sobre el hombro de los hincados y otro en el corazón, en todo un ritual que les mereció el abucheo de los aficionados.

Mientras, los Colts utilizaron camisetas negras con las palabras "We Will" -Lo haremos- en el frente y "Stand for equality, justice, unity, respect, dialogue, opportunity" -Apoyo a la igualdad, justicia, unidad, respecto, diálogo, oportunidad- en la parte de atrás, quedándose con los brazos entrelazados durante el himno.

Habrá que ver hasta qué punto Trump y su equipo siguen estirando la cuerda.