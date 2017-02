La broma fuera de lugar de una juguetería contra los mexicanos que ha incendiado Twitter

Las bromas pesadas tienen un límite y Toys “R” Us lo ha sobrepasado. El lateral de la selección mexicana y jugador del Oporto, Miguel Layún, se sintió ofendido en una de las sedes de la cadena en Vila Nova de Gaia, al sur de Oporto.

Este futbolista visitó este fin de semana la tienda donde encontró un decorado de carnavales que hacía alusión al muro que Donald Trump quiere construir en la frontera con México: ladrillos dibujados sobre una cartulina blanca, una señal de Stop y un letrero que indicaba la dirección de México le hicieron explotar.

“Que triste que Toys R Us tenga este tipo de decoración. Optamos por salir cuando vimos esta ‘broma’”, escribió el jugador en su cuenta de Twitter adjuntando una foto de la sección.

Este mensaje recibió en pocas horas más de 13.000 retuits, sumándose a la queja del jugador miles de personas. La cadena de jugueterías, que tiene más de 700 tiendas fuera de los Estados Unidos, respondió al tweet de Layún asegurando que están tomando cartas en el asunto. “Esto no nos representa… hemos contactado a la tienda en Portugal para atender este asunto”, comunicó la empresa.

@Miguel_layunOur deepest apologies for this offensive display. It's been removed & the employees will be dealt with appropriately.