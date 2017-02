Casada con el bombero que le salvó la vida

El que fue el peor día de su vida, Roseann Sdoia lo ha convertido en uno de los mejores. El 15 de abril de 2013 Sdoia participaba en la maratón de Boston: allí pero perdió una pierna pero -aunque quizá no lo sabía- ganó un marido.

Cuando esta estadounidense estaba llegando a la meta se produjo la detonación de los explosivos, siendo herida gravemente en una de sus piernas. La mujer quedó aturdida en el suelo pero de repente apareció Michael Materia, un bombero que la rescató del lugar y la llevó rápidamente hasta el hospital.

"Estaba arrodillado en el suelo, tratando de mantenerme en brazos y bien firme mientras sujetaba el torniquete que llevaba en la pierna", explicó Sdoia en NY Times. "Y ahora aquí estoy, ¡diciéndole que me tome la mano! Así que el pobre tenía mucho que hacer".

Unos días más tarde el bombero fue a visitarla para ofrecerle su ayuda. Y después lo hizo al siguiente, y al siguiente, y al siguiente... hasta que se enamoraron.

Materia se convirtió en el gran apoyo de Sdoia, a quien a causa de las heridas habían tenido que amputarle su pierna derecha. A pesar de perder una extremidad, Sdoia siguió entrenando para hacer deporte con una prótesis. Junto a ella siempre se encontraba el bombero que le salvó, al que le ha dado el "sí quiero" delante del altar.

Aunque una boda sea una gran prueba de fuego, el gran reto de Sdoia fue participar en la Empire State Building Run-Up, la carrera en la que hay que ascender los 1.576 escalones que llevan hasta el mirador del rascacielos de Nueva York. Ayudada por Materia, una vez más, Sdoia lo logró.

Roseann Sdoia and fiancé firefighter Mike Materia in @EmpireStateBldg climb. They fell in ❤️after she was hurt in Boston marathon bombing pic.twitter.com/zcjJPeW2YZ