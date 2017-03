Engañan a este futbolista para posar con un líder de la extrema derecha alemana

A Marvin Plattenhardt le han enredado como nunca. El defensa del Hertha de Berlín ha anunciado que presentará acciones legales contra el partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD) por haber publicado una foto suya junto a uno de sus dirigentes sin permiso. El club también apoyará al jugador en caso de juicio.

Lógicamente, Plattenhardt no sabía al lado de quien estaba posando. El lateral alemán de 25 años se hizo fotos con aficionados de su equipo tras marcar el gol de la victoria de su equipo este sábado ante el Borussia de Dortmund (2-1).

Al cabo de unas horas no podía creerse qué había pasado. Estaba circulando en Twitter una foto suya con Frank Scheermesser, dirigente de la rama berlinesa del AfD, en plena campaña para las elecciones de septiembre. En su programa proponen lindezas como expulsar de Alemania 200.000 inmigrantes al año o prohibir el velo en público.

El partido subió la imagen a las redes sociales utilizando al jugador como reclamo y embajador de su causa. Plattenhardt, indignado, no tardó en distanciarse de su ideología.

@AfDFraktionAGH Foto bitte sofort löschen! Ihr hatte keine Ahnung, wer sich da mit mir fotografieren lässt! Ich distanziere mich klar! — Marvin Plattenhardt (@Platte21) 11 de març de 2017

"¡Por favor, borrad la foto inmediatamente! ¡No tenía ni idea de con quién me dejé fotografiar! Me distancio de esto", escribió el futbolista.

No le hicieron ni caso. La imagen no ha sido borrada y el jugador ha anunciado que presentará una denuncia por el uso de la captura sin su permiso. "Crees que estás haciendo un favor a un aficionado y te encuentras con esto. Me han utilizado. No es correcto publicar algo así", se quejó Plattenhardt delante de los periodistas. A partir de ahora se fijará más con quien se hace fotos.