"¿Por qué Dios me dio este talento, si nadie me deja jugar?"

A Marta Vieira da Silva ya la conoce todo el mundo. Ha ganado cinco veces seguidas el FIFA World Player y es la actual capitana de la selección brasileña. Lo que pocos tienen en cuenta es la discriminación que sufrió desde pequeña para poder llegar a la élite. Ahora acaba de escupir sus frustraciones, sueños, experiencias y momentos personales donde llevó al límite su fortaleza mental a través de una carta dirigida a su yo de 14 años en The Player's Tribune.

"Querida Marta, de 14 años, sube al autobús. Sé lo que estás pensando. Sé lo que estás sintiendo. No pienses en ello, lo asustada que estás, los nervios... Como todo el mundo ha dicho que no puedes hacerlo … Que no debes hacerlo… No pienses en nada de eso", empieza la jugadora del Orlando Pride.

"Sólo sube al autobús. Este autobús, si puedes creerlo, te llevará en tres días a Río de Janeiro. Este autobús dejará atrás a tu familia y a las 11.000 personas en Dois Riachos. Este autobús te llevará a tu sueño de convertirte en futbolista profesional. Y te va a llevar a mucho más".

Se refiere al viaje que hizo desde su pueblo - Dois Riachos-, a Río de Janeiro para hacer una prueba con el Vasco da Gama. Marcos, un amigo de su primo Roberto, fue el que le consiguió la oportunidad que no desparovecharía.

"Crecer en un pequeño pueblo como Dois Riachos no opacó tu talento. La gente te hacía miradas extrañas y comentarios todos los días sólo porque eras una niña. Una chica que amaba el fútbol. No había otras chicas en la ciudad jugando al fútbol… y la gente se aseguró de que tu madre lo supiera con frases como 'No es normal', 'Es raro que una niña juegue' o '¿Por qué le dejas hacer eso?'".

Su madre no hacía mucho caso a lo que decían sus vecinos, no tenía tiempo. Su marido la abandonó cuando Marta solo era un bebé y tuvo que criar ella sola a cuatro hijos. Salía de casa a las 5 de la mañana para trabajar en una plantación. Cuando no estaba allí, iba al Ayuntamiento a limpiar y servir café.

Nunca podía ir a ver los partidos de su hija, por lo que ni se podía imaginar lo buena que era.

" Ella no estaba allí para mostrarle algo diferente. Para mostrarte cómo 'ser una niña'. Así que todo lo que sabes es ver el fútbol en la televisión y soñar un día jugando profesionalmente. Todo lo que sabes es crecer y jugar con los chicos de la ciudad. Pero, sólo cuando te dejan", denuncia. "Siempre tuvieron ese estúpido plan. 'Puedes jugar', te decían, pero sólo en un equipo con los jugadores más malos del vecindario. No importaba. 'Voy a jugar con quien sea', les dices cada vez".

Esta discriminación le llenaba de rabia. No podía entender cómo le coartaban si era la persona que mejor le daba al balón de todo el pueblo, pero no desistió.

"¿Por qué Dios me dio este talento, si nadie quiere que juegue?", se preguntaba constantemente. "Lucha contra sus prejuicios. Lucha contra la falta de apoyo. Lucha contra todo, los chicos, las personas que dicen que no puedes. Lucha. Luchar para ser aceptada".

Esa perseverancia le sirvió para cambiar la opinión de todo Dois Riachos. En 2006, cuando ganó el FIFA World Player por primera vez, una multitud le dio la bienvenida a casa. Todos querían ver cómo volvía a su tierra, incluso la pasearon por el pueblo subida en un camión de bomberos.

"Ya no serás rechazada. Las mismas personas que dijeron que eras extraña, que no podías jugar, estarán aplaudiendo mientras pasas. Eres una mujer. Y tú eres futbolista. Sé que todo esto parece tan lejos ahora, de pie en la carretera mirando este autobús. Pero todo está bien allí. Y el primer paso está a sólo 2.000 kilómetros de distancia", reflexiona.

"Cree en ti misma. Cree en tu instinto. Y descubrirás por qué Dios te ha dado este talento".