Una periodista rusa acusa a Maradona de arrancarle el vestido y de tirarle 500 dólares a la cara

Diego Armando Maradona habría intentado abusar de la periodista rusa Katerina Nadolskaya después de la final de la Copa Confederaciones, aprovechando una visita de esta a la habitación del hotel donde se hospedaba.

Según el relato de Nadolskaya, el día anterior al incidente se encontraron por los pasillos del recinto y se fotografiaron. La periodista no dejó pasar la ocasión para pedirle una entrevista a Maradona, que estaba como invitado en San Petersburgo para ver la final entre Chile y Alemania.

En cuanto la recibió, Maradona le quitó el vestido, cuenta Nadolskaya. Ella, lógicamente, se indignó.

"Él empezó a gritar mucho y llamó a su asistente, yo estaba muy asustada y dije que iba a llamar a la policía, entonces su amigo me empezó a zarandear y tirar el dinero a la cara. Me decían '¿Quieres dinero?', y me tiraron 500 dólares a la cara, pero yo se lo devolvía tirándoselo a la cara también", ha explicado Nadolskaya en Lenta.ru.

Lo que ocurrió después no está claro. La periodista dice que Maradona intentó expulsarla de la habitación, pero que no se quería mover hasta que apareciera la policía.

En un vídeo grabado por las cámaras del hotel -que no se ha llegado a divulgar- se vería a la periodista en medio del pasillo lamentándose porque no podía recuperar sus cosas, que seguían en la habitación del ex futbolista. "La policía llegó al hotel a las ocho de la mañana, me dieron el vestido y salí con ellos. Estuve en ropa interior en el vestíbulo durante más de tres horas", dice Nadolskaya, que ha denunciado lo sucedido ante el Comité de Investigación de la FIFA.

Desde el entorno de Maradona se cuenta una versión totalmente diferente: los allegados del argentino dicen que la periodista llegó a su habitación y comenzó a desnudarse por su cuenta, según la información filtrada al periódico Komsomolskaya Pravda.

Su abogado también se ha encargado de escurrir el bulto. "El tema es extraño, llama poderosamente la atención que la denunciante sea periodista, con contactos en la prensa local. Es una situación de alguien que quiere cobrar notoriedad y no pertenece a una denuncia penal o a un hecho concreto que haya existido", ha declarado Matías Morla, defensor de la leyenda argentina.

En estos últimos días Maradona es toda una referencia en la actualidad de Rusia. Hace un par de días dijo que estaría encantado si obtener la ciudadanía rusa y que le gustaría entrenar a su selección nacional, algo que el viceprimer ministro del país, Vitaly Mutko, ha confirmado.

Además, también ha dicho el presidente Vladimir Putin es uno de sus ídolos. "Tengo en la pared los retratos de Fidel Castro y Vladimir Putin", anunció en varios medios rusos. Quizá acosar a una periodista local no sea la mejor manera de convencer a Putin para que le conceda la nacionalidad rusa.