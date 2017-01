"Empecé a drogarme en Barcelona, y en Nápoles la Camorra le garantizó seguridad a mis dos hijas"

"Fue en Barcelona, con 24 años, la primera vez que probé la droga. El error más grande de toda mi vida". Así le habló Diego Armando Maradona al periodista Maurizio Costanzo, en una entrevista en Canale 5 durante su última estancia en Italia.

Confirmó que lleva 13 años desintoxicado y que tiene suerte de seguir viviendo hoy, con 56 años. "Si hubiera continuado así, hoy estaría muerto", dijo el argentino, que ha llegado a protagonizar campañas contra la droga mientras luchaba contra ella. El 10 dejó, en anteriores épocas, frases como "fui, soy y seré un drogadicto", en el sentido de que siempre pelearía contra una adicción superada gracias a la presión de sus hijas y a la voluntad de querer vivir junto a ellas.

El Pelusa también habló de su (no tan) presunta relación con la Camorra mientras vivió en Nápoles.

Maradona celebra con su hermano pequeño Hugo el primer scudetto del Napoli en el estadio San Paolo

"Salía y me encontraba con gente que me pedía hacerse una foto conmigo. Y yo no puedo pedirle el documento de identidad a todo aquel con el que me hacía una foto. Después salía en los diarios que alguno era un camorrista. Pero yo nunca, nunca, le he pedido nada a la Camorra", dijo. Preguntado por qué le había dado la mafia napolitana, Diego fue conciso:

"La Camorra me ha dado la seguridad de que a mis dos hijas no las iba a tocar nadie".

Maradona, en el centro, con los hermanos Giuliano, del clan familiar del mismo nombre

Maradona ha recordado que cuando en la ciudad hubo rumores de que Dalma, entonces un bebé, podían "pagar" de alguna manera el por otro lado también rumor de que el argentino no volviera a jugar en el Napoli tras la Copa América del 87, él mismo habló con Carmine Giuliano. "No te preocupes que a tu hija no le va a pasar nada. Te doy mi palabra y la de la familia Giuliano", le dijo a Maradona el conocido como 'O Lione, uno de los líderes de la Camorra de la zona centro de Nápoles.

Durante años, sin reconocer a Diego Armando Jr y Jana, Dalma y Giannina fueron las dos únicas hijas "oficiales" del argentino

Maradona, además, no descartó tener otro hijo. Sería el sexto, tras Diego Armando Jr, Dalma, Giannina, Jana y Diego Fernando, todos entre cuatro y treinta años.

Otro momento llamativo lo protagonizó cuando le preguntaron qué pensaba de Mauro Icardi, el jugador del Inter. "Un traidor. Uno no puede ir a cenar a casa de un amigo y acabar casado con la mujer de ese amigo", dijo, en referencia al mediático caso que ya te contamos entre Icardi, el también futbolista argentino del Torino Maxi López y Wanda Nara, pareja del primero y expareja del segundo.

Por último, reconoció que "si Dios me concediera ahora mismo ser un hombre de 25 años y poder volver a jugar otra vez, en el fútbol actual, sería el más feliz del mundo".