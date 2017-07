Mueren 8 personas en un estadio de Malawi por una estampida

Ocho personas han muerto en una estampida en un acceso de un estadio de Lilongwe, justo antes de un partido de fútbol que formaba parte de las celebraciones del 53º aniversario de la independencia de Malawi.

El portavoz de la policía, James Kadadzera, ha confirmado que aparte de los 8 fallecidos, otras 62 personas han resultado heridas.

Además, haciendo caso al mensaje publicado en Twitter por la agencia estatal de noticias de Malawi -citando a fuentes del ministerio de salud-, 7 de las 8 víctimas mortales eran niños.

La estampida cuando los aficionados empujaban para entrar al Estadio Nacional Bingu, con capacidad para 40.000 espectadores, para ver un partido amistoso entre Nyasa Big Bullets y Silver Strikers. En un principio, la causa de la tragedia fue que cientos de aficionados se amontonaron en un mismo acceso que no tenía la suficiente capacidad.

Sin embargo, el activista local por los derechos humanos, Billy Mayaya, cree que se podría haber evitado el incidente y ha exigido el despido del inspector general del Servicio de Policía de Malawi, Lexten Kachama, por negligencia.

"El Presidente debe inmediatamente disparar al Inspector General para allanar el camino para las investigaciones. Esto es muy desafortunado", ha denunciado en Afrol News.

La otra gran polémica relacionada con la estampida ha sido la decisión del gobierno de continuar con las celebraciones en todo el país a pesar de las muertes.

Algo que el director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Gente (CEDEP), Gift Trapence, no entiende. De hecho, ha pedido la cancelación de los festejos del Día de la Independencia. "No puedes seguir celebrando cuando se pierden ocho vidas. Las celebraciones deben posponerse o cancelarse por completo", dijo Trapence.

Al menos, el presidente Peter Mutharika ha visitado a las víctimas heridas en el hospital central de Kamuzu de cara a la galería, porque poco puede hacer por ellas.

President Mutharika visiting Kamuzu Central Hospital Thursday to cheer survivors and condole the bereaved after stadium stampede #Malawi53 pic.twitter.com/IAsYJWCGnu