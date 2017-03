"Bailar" en el aire: esta joven polaca es la nueva estrella de un deporte en alza

En Facebook, con un vídeo de 2 minutos y en un pueblo de Girona. Así es como Maja Kuczynska se hizo famosa gracias su actuación en los Wind Games de Empuriabrava del año pasado.

Esta polaca de 17 años es la nueva estrella del Freestyle Indoor Sky Diving, o en otras palabras, un baile artístico dentro de un túnel de viento en el que levita.

Con 10 años saltó de un avión junto con su padre y desde entonces no ha hecho más que volar. Se mueve con una extrema sutileza acompañada siempre de su casco patrocinado por Red Bull. Su anatomía es perfecta para el Freestyle Indoor Sky Diving, donde recuerda a la de una bailarina de ballet.

Habla mejor inglés que polaco porque pasó su infancia entre Múnich, París, Kiev y Praga. Más de una década lejos de su Varsovia natal, donde pronto podría cumplir sus sueños. Allí se disputa el próximo octubre la Copa del Mundo de Freestyle Indoor Sky Diving y tiene entre ceja y ceja quedar campeona.

Kuczynska ya es uno de los rostros más reconocibles de un deporte en plena eclosión. Un despegue que se ha producido por el vídeo de uno de sus ejercicios: llegó a los 30 millones de reproducciones en YouTube en apenas un mes.

"Este deporte lo estamos popularizando entre muy pocos", comenta la joven polaca en La Vanguardia. No le falta razón, se trata de una disciplina que se practica desde hace más de 30 años que se ha dado a conocer durante los últimos cinco gracias a aportaciones de muy poca gente.

En el túnel cerrado de 15,2 metros de altura y con los vientos de 300 km/h que permiten sostener su cuerpo de una manera segura es donde mejor se expresa.

”Digamos que es bastante diferente al patinaje artístico, donde es muy difícil innovar. En mi túnel puedo jugar y experimentar hasta crear nuevas figuras”, dice Kuczynska, que también practicó gimnasia rítmica cuando era una niña. Ahora no cambia el Sky Diving por nada.

“Cada vez que entro en el túnel experimento la misma sensación de libertad. Eso me hace sonreír. Me he dado unos buenos golpes, por ejemplo en la cadera, y tenido conmociones chocando contra el techo o las paredes: a la que te descuidas y olvidas de la ingravidez, sales disparado... Hay que tener el control en todo momento, calcularlo todo”, explica esta artista del aire.