Tras 100 primeros días muy grises, Macron se "refugia" en su equipo de fútbol

No serán estas, seguramente, las mejores vacaciones para Emmanuel Macron. Aunque se le vea tranquilo estos días por uno de los mejores lugares de recreo estival de Francia, la Costa Azul. Y concretamente en la privilegiada residencia del prefecto de la región, en las alturas de la exclusiva urbanización de Roucas-Blanc, desde donde se domina toda la ciudad de Marsella.

Su popularidad ha caído, ahora que cumple 100 días como presidente, de un 43 a un 36%. Es la confianza más baja que ha tenido alguien en su cargo en toda la historia de la V República, instaurada en 1958. Solo Chirac, en 1995, había tenido una mayor caída en la estimación popular, manteniendo eso sí un respaldo general mayor.

Apenas un 23% de franceses creen que las cosas están mejorando en Francia con el gobierno Macron, frente a un 38% que opina que nada lo ha hecho o incluso un 39% que mantiene que han ido a peor.

¿Por qué tan mal?

A pesar de que su imagen internacional no ha salido tocada de sus contactos directos con Trump o Putin, en los que quiso mostrarse desafiante ante ambos gigantes, no parece que sus propios votantes estén pasando por alto el hecho de que nada menos que cuatro ministros del gobierno hayan tenido que dimitir en las primeras semanas investigados por poseer empleos ficticios y por acusaciones de nepotismo en su entorno. Macron se había jactado de que su ejecutivo sería uno conformado por personas "irreprochables", dentro de su declarado afán por "moralizar la vida pública".

El autoritarismo de Macron, otra de las cualidades que parece que no acaban de cuajar entre la ciudadanía, se ha instalado en el imaginario colectivo. Concretamente se manifestó en la primera dimisión de un jefe del Estado Mayor de la historia en Francia, tras el recorte de gasto militar del gobierno. Su autodenominado estilo "jupiteriano" de gobernar de manera vertical no parece conectar con la mayoría. Su proyectada y dura reforma laboral, que flexibilizará las condiciones para las empresas, es para oposición y sindicatos una "demolición social" de los derechos de los trabajadores. Ya se han anunciado las primeras movilizaciones para septiembre.

No será fácil tramitar unos presupuestos de 2018 en las que habrá fuertes recortes. Y no será especialmente fácil para un Macron que ya tuvo que dar marcha atrás -por una iniciativa ciudadana de 250.000 firmas- en su intento de institucionalizar políticamente y por tanto dotar económicamenten el rol de "primera dama" de Brigitte Macron.

Tampoco parecen haberle hecho ganar popularidad sus reuniones en el Elíseo con Bono de U2 o Rihanna para hablar de pobreza y educación.

En este panorama, la invitación del Olympique de Marsella a pasar un día con los jugadores, cuerpo técnico y directivos del club supone un desahogo que Macron, hincha declarado del OM, tenía que aceptar.

Al presidente parece que le ha ido mejor esta jornada que sus últimos 100 días, a tenor de las relajadas imágenes en las que le vemos junto a jugadores como Grégory Sertic -fue una publicación de este en Instagram la que desveló la visita- o Bouba Kamara.

También ha posado junto al entrenador Rudi Garcia y una camiseta de Totti. García tuvo como jugador al italiano durante su anterior etapa en la Roma.

Macron, de hecho, ha llegado a jugar un partidillo de 7 contra 7 con los jugadores de un equipo que, por otro lado, se encuentra en busca de un delantero potente en el año de su vuelta a Europa, lo que ya ha suscitado las primeras bromas acerca de si el fichaje estrella marsellés procede del Elíseo.

A Macron, dicen los habitantes de Marsella, se le ha podido ver estos días encabezando a sus guardaespaldas haciendo footing vestido con una camiseta del OM con el número 10.

Pero, ¿por qué ha elegido Macron Marsella?

Macron no ha ido a la tradicional residencia del presidente desde 1968 ni a su norteña región natal de Picardía. Estaba claro que tenía que ser en Francia donde pasara el verano tras su orden a sus ministros de que vacacionasen dentro del país, no muy lejos por tanto de sus despachos de París en caso de emergencia. Los Macron han acabado decantándose por Marsella tras un par de años en los que la segunda ciudad más grande de Francia parece consolidarse como destino de moda. Especialmente tras un artículo que así la señaló en 2015 en el New York Times.

Su mejorada seguridad pública, las calas de sus alrededores, su relanzada oferta de ocio tras ser Capital Europea de la Cultura en 2013 , el marisco fresco, un sol que en la gran mayoría del territorio francés echan de menos todo el año y apenas tres horas de tren desde París son algunos de sus secretos a voces.

En los últimos cuatro años la capital de la Provenza ha más que doblado, de 2 a 5, los millones de turistas que la visitan. Uno de ellos, este verano, necesitará recargarse las pilas a tope allí para afrontar un otoño caliente.