La vía que no imaginabas por la que el español se expande en USA

Con el inicio de la temporada de béisbol, millones de aficionados latinos en Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica se sienten identificados con jugadores nacidos en países como Venezuela, República Dominicana o Cuba y que son estrellas de la MLB.

Lo que muchos no tienen en cuenta es la barrera del lenguaje que hay entre estos jugadores y el público norteamericano: unos luchan para que les entiendan y los otros intentan comprender lo que les quieren decir.

Hay jugadores que no saben hablar inglés correctamente y esto les afecta, ya que en muchas ocasiones los periodistas expresan de manera errónea sus declaraciones.

Estas diferencias culturales, resumidas en el concepto spanglish, provocan que los periodistas -y el público en general- acaben aprendiendo algo de español para poder entender lo que estas estrellas del béisbol les cuentan. Aunque no siempre es así. Algunos profesionales de la información como Brian T. Smith, del Houston Chronicle, pasan de esforzarse para ponerse en la piel de los jugadores latinos y optan por burlarse de sus dificultades para hablar en inglés.

Smith escribió un artículo sobre el bajo rendimiento de Carlos Gómez durante su temporada con los Astros de Houston y ridiculizó su manera de hablar transcribiendo tal cual las declaraciones de Gómez con locuciones como "They be disappointed" o " The fans be angry".

Para replicar las burlas del artículo del Smith, el escritor freelance Britni De La Cretaz publicó un ensayo donde señalaba que la falta de diversidad en las redacciones y la poca sensiblidad de los editores dan lugar a estas mofas.

De hecho, según este informe de The Associated Press, más del 91% de los editores de deportes y el 85% de los periodistas son blancos.

"Soy un escritor blanco y mi editor también es blanco, hay un enorme punto ciego allí", afirmó De la Cretaz en NPR, la red de radios públicas estadounidenses.

El informe citado indica que ha habido un aumento de periodistas latinos y afroamericanos en las redacciones de deportes, pero la mayor parte del progreso es culpa de la ESPN. Si se suprimieran los periodistas de este medio, el porcentaje bajaría de más del 17% al 3%, unos números que reflejan el especial cuidado de la cadena por su público latino, y por contacto, con los deportistas latinos.

En la temporada anterior uno de cada tres jugadores de la MLB eran latinos, así que no es tan descabellado que los periodistas que cubren su actualidad empiecen a considerar ser bilingües.

Por supuesto, desde la MLB también deberían mejorar sus servicios lingüísticos para que los jugadores se sientan más cómodos con la prensa y sus fans. Lo que sea necesario para que todos se entiendan.