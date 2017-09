Piden a los aficionados del United que dejen de cantar sobre el pene de Lukaku

A la asociación contra la discriminación Kick It Out no le ha gustado la reinterpretación que parte de los aficionados del Manchester United han hecho de uno de los grandes hits del pop de la ciudad. Así, ha pedido al club que prohíba que en Old Trafford se cante:

Romelu Lukaku

nuestro goleador belga

tiene un pene de 24 pulgadas

que marca muchos goles

y le cuelga hasta los pies

sobre su delantero belga. Según Kick It Out, el cántico, que se escuchó en Champions contra el Basilea y el domingo contra el Everton, es "ofensivo y discriminatorio" y refuerza estereotipos raciales.

La canción sobre Lukaku es una versión muy sui géneris del clásico Made of stone del primer disco (1989) de Stone Roses, una de las bandas más importantes de la transición del sonido Madchester al britpop de los noventa. Es la última polémica en las gradas de la Premier, tras los cánticos judeófobos del Chelsea -con Álvaro Morata como coartada- contra la afición del Tottenham.

Lo que no es ni mucho menos es la primera adaptación de un himno pop en un estadio británico. Quizá la más conocida sea la versión de Just can't get enough del debut de Depeche Mode en 1981. Los primeros en usarla fueron los aficionados del Celtic de Glasgow y tras ellos vinieron los del Burnley, Bolton Wanderers o Liverpool.

La canción Lola de The Kinks también ha visto alterada su letra sobre el encuentro de un hombre con un travesti para rimar con los jugadores Zola, Shola (Ameobi) o (David) Ginola.

De obligada reseña es el Giggs will tear you apart (Giggs os destrozará) que la hinchada del United le dedicaba a su extremo galés sobre Love will tear us apart de Joy Division.

Otro jitazo imperdible es el A team called Palace con el que los aficionados del Crystal Palace hacen suya A town called malice de The Jam. O cómo no recordar el Last Christmas de Wham que los hinchas del Bournemouth dedicaban a su delantero Jay Rodríguez.

O el Wonderwall de Oasis adaptado al jugador Jamie Ward del Derby County. O el Mrs Robinson de Simon & Garfunkel dedicado a Danny Drinkwater por una eufórica afición del Leicester.

O la fantástica versión que de Anarchy in the UK de Sex Pistols hacen los hinchas del FC United of Manchester, el club fundado por la masa social del Manchester United descontenta con la deriva mercantilista de su histórico equipo, convertido cada vez más en una marca de primera línea mundial tras su compra por parte de la familia Glazer.

I am an FC fan, I am Mancunian / I know what I want and I know how to get it / I wanna destroy Glazer and Sky coz I wanna be... at FC, se oye en la grada.

Quizá ninguna como ella refleja mejor que fútbol y música, en Inglaterra, comparten un contexto popular inigualable.