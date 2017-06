Fútbol-negocio: este club profesional vende su plaza de 2ª en España al mejor postor

Getty

Hay una plaza en la Segunda División del fútbol español que está en venta. Los méritos deportivos de la plantilla del Lorca FC y la ilusión de toda una afición tras el ascenso de categoría se pueden ir a pique por 9 millones de euros.

Es la cantidad que pide Xu Genbao, dueño del club, a todo aquel que quiera una plaza en el fútbol profesional.

El más interesado parece que es el Hércules de Alicante. A la vista de la crítica situación institucional y financiera que vive este club con la Agencia Tributaria y varios acreedores, los dirigentes han decidido explorar diferentes vías para no desaparecer y buscar fórmulas que reduzcan los 25 millones de deuda.

Mientras Hacienda le reclama 4,2 millones de euros a los que no puede hacer frente, la entidad que preside Juan Carlos Ramírez pretende abonar 9 al Lorca. Los aficionados no entienden nada.

No comprendo: 1- Que el Lorca no juegue en 2a si tiene dinero.2-Que el Hercules compre la plaza si no tiene dinero.