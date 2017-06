Lleida da la espalda al referéndum y abraza a la selección española

El gobierno de la ciudad de Lleida no quiere ni oír hablar del referéndum sobre la independencia de Cataluña. Así lo ha confirmado el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Lleida, que ha rechazado una propuesta de resolución de la Crida-CUP que pedía la participación activa del órgano municipal en la consulta prevista para el próximo 1 de octubre.

Gracias a los votos del PSC -el partido que lidera el Ayuntamiento-, Ciutadans y PP no se cederán la espacios municipales para llevar a cabo el referéndum en la ciudad.

El alcalde, Àngel Ros, argumenta que los ayuntamientos no pueden hacer nada que no esté contemplado por la ley y que él "no tiene nada que hacer".

En cambio, en este mismo pleno, sí que se ha aprobado la propuesta de Ciutadans para que el Ayuntamiento invite a la selección española de fútbol a jugar un partido en el Camp d'Esports municipal de Lleida, con los votos favorables de los partidos contrarios al referéndum.

Recordemos que Ciutadans de Lleida es el mismo grupo en el que uno de sus concejales, José María Córdoba, recomendaba hace escasos días "ver más porno y menos TV3" en su cuenta de Twitter.

Menos TVen3 y mas REDTUBE, hay un video de la mujer araña haciéndolo con el hombre invisible que hará que veas el mundo con otra prespectiva — Jose Mari Cordoba (@jmcordobaa) 15 de juny de 2017

Con esta medida, Lleida se convierte en la primera ciudad catalana que pide a la Federación albergar un partido de la selección española con el debate secesionista de por medio. De hecho, la última vez que el equipo español jugó en Cataluña fue el 18 de febrero de 2004, cuando se enfrentó a Perú en el estadio olímpico Lluís Companys.

Solo la organización Barcelona con la selección se había movilizado, pero sin grandes resultados. En la última Eurocopa no recibieron los permisos pertinentes por parte del Ayuntamiento para instalar pantallas gigantes en Plaza Catalunya para retransmitir el Italia-España, y fueron multados con 3.300 euros.

Meses más tarde recibieron otra sanción de 2.310 euros por quebrantar la regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas, por reunir ese día a 600 personas en dicho evento.