La Liga más triste en una década

Me remonto diez años. En agosto de 2007 Antonio Puerta caía a plomo sobre el césped y moría tres días después. En directo. Durante el primer partido de liga. Con 22 años.

Se te quitan las ganas de seguir viendo fútbol. En aquel caso, no solo por la dificultad de desconectar disfrutando de una actividad relativamente banal, sino por la asociación inevitable de la muerte con un estadio. Piensas que eso no puede sucederle a un chico tan joven, a alguien cuyo cromo rula por las manos de chicos aun más jóvenes que retan al tiempo para tener el álbum de la liga lo más lleno posible cuando esta empiece.

Diez años ya de aquello. Tiempo suficiente para que, por ejemplo un chaval que hoy tenga 12 no tenga un recuerdo directo de aquello.

Hoy empieza la liga y en Barcelona hemos dormido más en silencio que nunca. Si anoche nos costó no fue precisamente por ruido. En los vagones, hoy, todo chirridos, todo mecánica. Paso delante de un quiosco y veo a Cristiano Ronaldo en plan Juego de Tronos en la portada de la Guía Marca y a Neymar con traje del Barcelona como reclamo de la colección de cromos de este año. Aunque nunca haya brillado por el acierto de sus promociones, hoy empieza la Liga 2017-18.

Había ganas. Es un secreto a voces que el mono de los aficionados no se pasa con ningún torneo de verano, ni aunque haya supercopas de por medio. Había ganas a pesar de que puede ser una de las más aburridas de los últimos tiempos: se espera que la gane el mismo equipo que el año pasado, que los mismos vayan a Champions, los mismos a Europa y que bajen prácticamente los mismos que hace dos meses subieron.

Sé que a veces parece que, al fútbol, sus aficionados le perdonamos todo. No creo que sea así. De momento, este fin de semana yo le echaré mentalmente en cara que no todo sea un juego donde en principio no puede pasar nada malo.