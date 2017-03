La foto deportiva del año la hizo un mexicano y ya preside el Camp Nou

Messi fuera de sí. Muy pocas veces se ve al argentino expresando su estado de ánimo sin filtros, sin el miedo de que cincuenta cámaras de televisión le sigan para después juzgar sus gestos.

Ricardo Garcés captó el momento en el que Messi se liberó de todas esas restricciones. Sergi Roberto marcó el sexto gol que culminaba la remontada del Barça al PSG y la Pulga se subió a la grada con los aficionados que le endiosan.

Allí estaba Garcés, un fotógrafo mexicano que trabaja para el FC Barcelona, para capturar la imagen que ha dado la vuelta al mundo. El club se ha dado cuenta de la magnitud de la foto y la ha colocado en un cartel grandioso con el siguiente mensaje: "Bienvenidos al Camp Nou. La historia sucede aquí".

El fotógrafo no tiene duda alguna y define la instantánea como la mejor fotografía que ha hecho. " Me encanta fotografiar a mis hijos, pero no se puede comparar con esto. Es la foto de mi vida. Es una imagen que lo dice todo por sí sola, su geometría, sus proporciones, no encuentro un punto malo. Todo cuadra. Se alinearon los astros", explicó el fotógrafo en el programa El Club de la Mitjanit.

Garcés nació en México DF, tiene 42 años y lleva 17 en Barcelona, donde nacieron sus abuelos. Después de completar la formación en México como fotógrafo es en España donde está haciendo carrera. El Barça le contrató hace cuatro años y dejó de ser freelance para trabajar en exclusiva para el Departamento de Marketing del club azulgrana.

Todo un fichaje rentable.