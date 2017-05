¿Estuvo en las FARC la próxima estrella del fútbol colombiano?

Después de cinco años de conversaciones y disputas de poder a poder, 50 de conflicto armado y un referéndum que mató el acuerdo de paz, las FARC tendrán un equipo de fútbol.

No es ninguna locura, ni tampoco un movimiento estratégico para limpiar la imagen de la organización, aunque intentará aprovechar este caramelito deportivo. De primeras podríamos pensar que fueron las propias Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia las que tuvieron la idea, pero en realidad fue la fundación Fútbol y Paz la que diseñó el proyecto y llegó a un acuerdo con el gobierno colombiano para la creación de La Paz FC.

El objetivo de la fundación dirigida por el abogado Félix Mora es que el equipo pueda participar de aquí a un año vista en la 2ª División del fútbol profesional colombiano, así como tener un equipo sub-20 en la Supercopa Juvenil y un conjunto femenino en la liga profesional.

"Creamos el programa y lo presentamos al gobierno hace 4 años. Lo remitieron a las negociaciones de La Habana en el proceso de paz, donde surgió la integración de barras bravas a través del deporte y la creación de un equipo de fútbol de las FARC", nos confiesa Mora entusiasmado porque el club es ya una realidad.

Rodolfo Londoño, como líder de las FARC, también está encantado con la idea de ver a los suyos representando libremente a la organización por los estadios colombianos. Timochenko ve el fútbol como uno de los caminos más rápidos hacia la reintegración de los ex combatientes, aunque estos no serán los únicos en formar el equipo.

"Contamos con ex combatientes de las FARC que están haciendo el tránsito a la vida civil, víctimas del conflicto armado y desplazados por la violencia, ya sean de las FARC o de grupos paramilitares", detalla Mora.

Algunas dudas surgen alrededor del funcionamiento del equipo si tenemos en cuenta que el pueblo colombiano se negó a firmar la paz. Sin ir más lejos, ¿hasta qué punto alguien que tenga o haya tenido problemas legales puede estar expuesto públicamente sin que el gobierno le pise los talones?

Solo jugarán en el club aquellas personas que están haciendo "el tránsito a la vida civil, sin condenas ni delitos”. Siempre hay excepciones: el único delito con el que pueden cargar es el de rebelión, que no tiene relevancia jurídica en Colombia. El abogado nos confirma que La Paz FC, que jugará en la región de Cundinamarca, no quiere convertirse en un club puntero del país fichando o vendiendo jugadores y que siempre estará formado por el perfil de futbolistas mencionado.

Para Mora, al igual que mucha gente, los futbolistas son actores indispensables para que haya paz en el país. "Todos tenemos el reto de extender una mano para cambiar una mentalidad conjunta. Estos futbolistas deben estar en este proceso de paz y cambiarle la cara a Colombia", dice el abogado, que apoya la figura del futbolista como actor social.

Dilemas sociales y legales aparte, queda la duda de cuánto cobrarán los futbolistas de las FARC cuando formen parte del fútbol profesional colombiano. "Contamos con que tengan unos honorarios acorde a la categoría en la que juegan”, afirma Mora, sin revelar cantidades exactas. “Deben ser remunerados para integrarse a la vida civil con cierta calidad, al igual que todos los trabajadores del club".

Las plantillas de los tres equipos ya están en marcha. Los ex jugadores colombianos Bonner Mosquera y Alfonso Cañón se están encargando de seguir a los vinculados con el conflicto que están capacitados para jugar a nivel profesional: quieren tener una pre-selección de jugadores en julio.

Otro asunto que preocupa a la opinión pública es si el gobierno aceptaría que miembros de las FARC acaben siendo auténticas estrellas, pero es el propio gobierno quien ha financiado el proyecto.

"Si acaban siendo ídolos, se podrán recuperar historias que la guerra ocultaba. La gente podrá encontrar a través de estas figuras entendimiento social. Ojalá salgan estrellas del fútbol de las FARC", desea Mora.

No todo el mundo espera lo mismo. Colombia está dividida con el equipo, ya que la mitad del país está abierta a una normalización de los implicados y la otra quiere mantener las distancias.

Aun así, el equipo ha recibido menos críticas de las esperadas. Muchos colombianos “prefieren ver a gente de las FARC disparando balones y no balas, planificando una estrategia de juego y no de guerra”, tal y como resume Mora. A los clubes, en cambio, no les hace gracia recibir la visita de La Paz FC.

" La mayoría de rivales están inquietos sobre cómo reaccionará su afición. Tampoco les gusta que tengamos el favor del gobierno", cuenta Mora, que ha tenido que hablar largo y tendido con diversas entidades.

Quizá si surge alguna nueva estrella mundial de la cantera de las FARC, la opinión de los colombianos pueda cambiar. El país necesita más jugadores del nivel de Falcao, James, Jackson Rodriguez o Cuadrado, y si se forman en La Paz FC, es posible que el público no tenga demasiado en cuenta de dónde proceden.

Este sentimiento de esperanza y unión es el que La Paz FC y las propias FARC quieren exprimir. Timochenko y compañía han fundado este mismo mes de mayo el partido político de las FARC y lógicamente el equipo de fútbol puede ayudarles a que se les vea con otros ojos. No han sido ellos los que han forzado la situación, pero no desperdiciarán la oportunidad de mandar un mensaje de concordia con el club, empezando por su equipación, que será blanca, en símbolo de paz.

"Queremos que se identifique con el club toda la sociedad colombiana. Quien esté de acuerdo con la reintegración de las víctimas y que no vuelva a haber más guerras. Espero que la gente se vuelque con el equipo", dice Mora.

¿Se llenarán los estadios para ver los partidos de La Paz FC? ¿Será determinante en un hipotético nuevo referéndum? Solo Colombia lo sabe.