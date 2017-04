¿Qué esconde Kevin Durant tras su dorsal de toda la vida?

Para algunos el dorsal es sólo un número en una camiseta, una cifra que que uno escoge por manía o que simplemente tiene que aceptar porque en su equipo de infantiles era el que quedaba libre y ha acabado amándolo por castigo.

No para Kevin Durant. En el 35 que luce en su camiseta desde los 16 años esconde algo más, un recuerdo que se convierte en homenaje cada vez que salta a la cancha.

Para KD es una forma de recordar al hombre que inició su camino hacia la NBA. Una forma de no olvidar a su primer entrenador, Charles 'Big Chucky' Craig, que fue asesinado en 2005 en un tiroteo a los 35 años por intentar parar una pelea callejera entre dos chavales de Washington.

"Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado", explicó Durant en The Oklahoman hace ya siete años.

Craig salía del J's Sports Café cuando este cerraba. En la puerta había un grupo de jóvenes apurando sus cervezas, ya con alguna de más encima. Entre bromas de mal gusto y argumentos sin sentido construidos por el alcohol, las burlas se convirtieron en empujones y puñetazos entre dos de ellos.

La mitad de la gente luchaba por ver quién soltaba un golpe primero y la otra mitad trataba de detener la trifulca, empleados del bar incluidos.

Craig era de los segundos, pero parece que separó a alguien descamisado que no se lo merecía. Iba vestido con vaqueros, zapatillas de deporte y un polo amarillo fosforito. Cuando se iba a meter en su coche, el joven sin camiseta que Craig intentó detener en la pelea sacó un revólver Colt plateado y sin registrar de 1965.

Una bala del calibre 38 atravesó la décima vértebra torácica de Craig, perforándole la aorta. Un segundo tiro le acertó en la parte posterior del cuello y el tercero le dejó un boquete en la base del cráneo y un orificio de salida en la mejilla izquierda. El cuarto, ya con algo de desidia, solo le dio en la oreja.

Craig ya estaba muerto cuando llegó la policía. Encontraron su cuerpo empapado en sangre y un grupo de amigos a su alrededor preguntándose porque habían matado al hombre que se dedicaba a ayudar a jóvenes con problemas en casa.

Cuando Craig murió Durant estaba ya en su tercer año de instituto. La noticia le paralizó y no supo cómo reaccionar. "Quería hacer algo en su memoria, pero no sabía qué. Fue mi abuelo quien me dijo que el mejor homenaje era llevar el 35 en mi camiseta. Era la edad a la que murió Craig".

No sólo había sido un entrenador, se había convertido en su figura paterna. El padre biológico de Durant le abandonó antes de cumplir un año y no volvió a aparecer hasta 12 años después. El alero tuvo que buscar un referente fuera de casa, a pesar de que su madre Wanda intentó que no le faltara de nada. De ahí el sentido discurso que pronunció cuando le dieron el trofeo como MVP de la Temporada de la NBA:

Durant y Craig se conocieron por primera vez en los suburbios de Washington, cuando el jugador de Golden State Warriors apenas tenía ocho años. Desde el primer momento Craig le enseñó mucho más que los fundamentos del baloncesto y le guiaba en su vida.

Un comportamiento habitual en Craig, que contaba con el cariño de jugadores y padres de familias desestrutcturadas a las que el entrenador les echaba una mano.

"Él era una persona que se preocupaba por todos los que estaban a su alrededor. A todos quería ayudar. Por eso cada vez que salgo a la cancha lo hago para ganar, para que así, desde donde quiera que esté, Craig se sienta orgulloso de mí", confesó Durant.

Hoy ese número 35 con el nombre de Durant encima se ha hecho un hueco en lo más alto del baloncesto mundial. No hay mejor forma posible de honrar al hombre que le cambió la vida.