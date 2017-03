Sencillo y emotivo: el homenaje de su equipo al policía muerto en el atentado de Londres

El Charlton Athletic rinde tributo a Keith Palmer, el policía británico que murió en el atentado del miércoles en el centro de Londres. A sus 48 años, Palmer era socio del Charlton y un fijo en el estadio de The Valley. Acabó siendo asesinado por apuñalamiento al intentar frenar al terrorista que quería entrar al Parlamento.

"Con muchísima tristeza, el club ha sido informado de la trágica muerte de Keith Palmer, aficionado y socio del Charlton, quien perdió la vida durante el ataque terrorista en Westminster el miércoles por la tarde", indicó el equipo del sureste de Londres a través de un comunicado.

"Keith era una cara familiar en The Valley para muchos aficionados y se sentó en el mismo asiento en la grada este durante varios años".

Para homenajear a Palmer, la entidad de la tercera categoría del fútbol inglés ha colocado una bufanda del club en su asiento, que estará ahí hasta el próximo partido en casa, el próximo 4 de abril, cuando se guardará un minuto de silencio en su honor.

"Keith era un verdadero héroe, alguien que al que toda la familia del Charlton echará mucho de menos. Todos en el club queremos ofrecerle nuestras condolencias más sinceras a su familia y amigos durante estos momentos tan complicados", añadió el club.

As an immediate tribute to hero Keith, a red and white scarf has been placed on the seat which he occupied for many years... #cafc pic.twitter.com/iKZkQufC6i