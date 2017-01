Las mujeres están vetadas en una sede de Tokyo 2020

El sexismo está sacudiendo ya los Juegos de Tokyo. Las normas de una sede olímpica de golf, el Club Kasumigaseki, discriminan a las mujeres. En esta organización de Saitama, al norte de Japón, no se permite que las mujeres sean miembros, ni tampoco pueden entrar allí los domingos, el único día de descanso en el país.

A pesar de su pésima y selecta normativa, el Comité Olímpico Organizador eligó el club como sede para los Juegos. Los dirigentes de Kasumigaseki argumentan su legislación interna diciendo que han albergado varias competiciones nacionales como el Japan Women's Open de 1999 y que cumple plenamente los requisitos para las competiciones de golf de nivel olímpico.

“El proceso para convertirse miembro del club es muy extraño. Y el hecho de que una organización que no acepta mujeres sea sede olímpica, también es dificil de comprender”, ha reconocido el vicepresidente de Japón Masayuki Tamaki.

Unas 220 mujeres están en el registro pero no están autorizadas a ser miembros de pleno derecho. Lo extraño es que ninguna de ellas ha realizado una queja formal.

“ Kasumigaseki es un club privado solo apto para las altas esferas, la gente normal no puede jugar ahí a no ser que su participación sea bendecida por un miembro del club. Además, las mujeres no pueden disfrutar de los mismos derechos que los hombres, no pueden convertirse en miembros ni jugar en domingo. Tampoco pueden estar involucradas en la junta directiva ni tomar decisiones importantes.” explicó Eiko Ohya, presidenta de la Asociación de Golf japonesa, en rueda de prensa.

El año pasado ya hubo una polémica similar en el club de golf escocés de Muirfield, que finalmente fue excluido de la lista de campos que reciben el prestigioso British Open por negarse a aceptar a las mujeres como miembros.