Kareem Abdul-Jabbar ataca sin piedad a 'La La Land'... ¿con razón?

Kareem Abdul-Jabbar se sube al carro de los detractores de 'La La Land'. El máximo anotador de la historia de la NBA ha criticado el peso de los personajes negros en la película con más nominaciones a los Oscars desde Titanic.

En un artículo de opinión publicado en The Hollywood Reporter esta semana, Abdul-Jabbar destaca la calidad de la película por ser "audaz, atrevida y merecedora de todo éxito crítico y financiero", pero apunta que tiene algunas grandes debilidades: su retrato del jazz, el romance y el rol de los negros.

Para Jabbar, una voz autorizada en estos temas al ser embajador cultural de los EEUU, el mayor defecto de la película está en el único personaje negro con relevancia en el film, Keith (John Legend), un músico de jazz que triunfa con un rollo más mainstream y contrata a Gosling para que sea su pianista.

"No, no creo que la película necesite más gente negra. El director Damien Chazelle puede contar la historia con cualquier arreglo étnico que él desee. Sin embargo, es justo cuestionar su abanico de color cuando se trata de algunos elementos históricos como el jazz", explica Jabbar.

El icono de la NBA también dice que está "perturbado" por el hecho de que el único gran personaje negro en la película se presenta como "un traidor musical", mientras que el personaje de Gosling es visto como más auténtico y más apasionado por el jazz. "No es que un hombre negro no pueda ser un vendido, o un camello, es sólo que no debería serlo si es el único personaje negro prominente en la historia. Ya sea intencional o no, esto envía un mensaje que cala en nuestra sociedad".

Aunque sea cierto que solo haya un personaje negro con un papel importante en 'La La Land', Jabbar quizás confunda las exigencias del guión con una cuestión racial. De hecho, en la película el pesonaje de Gosling tiene como referentes a grandes músicos negros.

En cuanto al papel de John Legend y su estilo comercial (como cuando Drake se pasó al trap), es indiferente que sea negro o blanco. Lo que quiere transmitir el director en la película es la necesidad que tiene Gosling de ganar dinero para montar su propio club de jazz a toda costa, incluso cambiando su forma de sentir la música.

Es más, si se quisiera dejar a Legend como un traidor no formaría grupo con Gosling. Jabbar se ha olvidado que la primera referencia a Legend se produce en el inicio, cuando se da entender que le hace "una mala jugada" a Gosling en el pasado y se resarce ofreciéndole trabajo al pianista en paro. ¿Tan mal queda el personaje negro ayudando a un viejo amigo?

Por no hablar de que Jabbar da por hecho que Legend traiciona los principios del jazz, en lugar de contemplar que sea una evolución musical.

Además, si tenemos en cuenta que Gosling disfruta como un niño escuchando en directo a músicos negros que después acaba contratando en su propio club, la teoría de que los negros son maltratados en la película se deshincha.

Si bien es cierto que quizás deberían aparecer más roles de gente negra y su relación histórica con el jazz, la película se centra en el romance entre Gosling y Stone y su amor por la música y la interpretación. Lo demás parece secundario.