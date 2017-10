Esta leyenda del Milan es el nuevo alcalde de Tbilisi

Shutterstock

Kakha Kaladze ha sido elegido alcalde de Tbilisi, según los resultados preliminares de las elecciones del sábado ofrecidas por las autoridades electorales de Georgia.

El exdefensa del Milan llega a la alcaldía de la capital con 39 años. Como miembro del partido oficialista -de centroizquierda- Sueño Georgiano, ha cosechado el 51,01% de los votos de los electores capitalinos ante trece candidatos. En 2012 ya fue elegido ministro de energía del país, gracias a la victoria de la coaclición liderada por el multimillonario Bidzina Ivanichvili, que según Forbes tiene una fortuna valorada en más de 6400 millones de dólares gracias a sus inversiones en banca, inmobiliarias e industria en la Rusia de los noventa.

En aquel 2012 dejó el fútbol por la política, ya que quería ayudar a solucionar los problemas de un país en conflicto desde hace décadas por su situación geopolítica. Atrás quedaron 80 internacionalidades y 2 Champions ganadas.

"Para mi hoy es un día muy importante. Después de 18 años, me retiro. Por un lado, lo siento, y doy gracias al Genoa, al Milán, a los aficionados, a los compañeros de equipo y hasta a los oponentes. Por otro lado, estoy ilusionado porque he decidido que me voy a meter en el mundo de la política. Ese va a ser el partido más grande de mi vida. Quiero luchar por la libertad y la democracia en Georgia", anunció Kaladze entonces, con 34 años recién cumplidos.

Sufrió la dureza de los conflictos del Cáucaso en sus propias carnes, ya que en mayo de 2001 unos individuos vestidos de policías secuestraron a su hermano Levan, llevándoselo en coche a un lugar desconocido. Los secuestradores se pusieron en contacto en cuatro ocasiones con la familia Kaladze para exigir el pago del rescate -primero de 600.000 dólares y luego de 300.000-, pero no se llegó a un acuerdo.

Nunca más se volvió a ver a Levan con vida. Al cabo de 5 años las autoridades encontraron su cuerpo decapitado en un escondite montañoso, donde se dice que se ocultaban nacionalistas chechenos. Los cuatro ciudadanos georgianos acusados de haber secuestrado y asesinado a Leván Kaladze fueron detenidos en Suiza, Francia y Rusia, siendo condenados todos ellos-

En homenaje a su hermano fallecido, Kaladze y su esposa Anouki se convirtieron en padres en 2009 de un hijo al que llamaron Levan.

Al ex futbolista le tocó vivir la crueldad de una guerra encubierta que parece no tener fin desde 1991, cuando se desintegró la URSS. Georgia, al igual que Armenia y Azerbaiyán, se declaró independiente, pero con problemas identitarios en varias regiones: es un país donde viven 3'7 millones de personas y están presentes 60 etnias diferentes.

No se llegaron a esclarecer los motivos de aquel rapto, pero el secuestro de su hermano bien podía ser un movimiento de las fuerzas prorrusas de Osetia del Sur, una región que también declaró unilateralmente su independencia en 1991 y que, tras ganarle una guerra a Georgia en 2008, se convirtió en una república de facto apoyada por Rusia, Venezuela o Nicaragua, aunque no tiene el apoyo de la ONU, la UE y los EEUU.

De hecho, Osetia del Sur lleva años subsistiendo del dinero del Kremlin y su gobierno ha anunciado que este año se celebrará un referéndum para adherirse oficialmente a Rusia.

Veremos si Kaladze y su Sueño Georgiano lo permiten.