¿En qué se parece la Juventus a un club de alterne de pueblo?

Al nuevo escudo de la Juventus de Turín no hay por donde cogerlo. El equipo italiano lo presentó esta semana en el Museo de la Ciencia y Tecnología de Milán y su acogida no ha podido ser peor. Lo soso que es el diseño -una J y los bordes de medio Scudetto- han indignado a sus aficionados.

Además, el plagio sobrevuela la figura del nuevo logo. El tenista Robin Söderling, que llegó a ser número 4 de la ATP, subió a Twitter una imagen de la marca personal que utiliza desde 2013 acusando al equipo italiano de copiar el diseño. Y sí, son extremadamente similares.

Juventus new logo (to the right 😄) #rstennis pic.twitter.com/GnWWsj6f1T