"Juana solo quiere jugar, con los varones o con las nenas". Pero no la dejan

Juana juega al fútbol desde los seis años, pero ahora no le dejan competir. Empezó a jugar en Estudiantes aunque esta temporada fichó por el Club Mercedes, donde vecinos y familiares de esta niña de 11 años han creado una iniciativa para que la AFA le deje jugar en la Liga Mercedina de Fútbol.

Según la familia de Juana, el Consejo Federal de la AFA se ha limitado a remarcar que el reglamento no permite equipos mixtos. El problema es que en Mercedes no hay liga femenina.

"Juana solo quiere jugar, con los varones o con las nenas", destacó Mercedes, la madre de Juana que porta el nombre de la ciudad.

"El sábado pasado Juana jugó un amistoso. El coordinador de fútbol del Club Mercedes nos informa que han hablado sobre Juana en varias ocasiones, pero habían decidido que no podía jugar. Sí podía hacerlo en amistosos, pero no podía jugar la Liga. Supuestamente no la cubre el seguro. Nosotros en todo momento dijimos que nos hacíamos cargo y que lo firmábamos ante notario si ellos querían para estar tranquilos", explicó Mercedes en una entrevista a una radio local, según Hoy Mercedes.

Así surgió la campaña en las redes sociales con el hashtag #DejenJugarAJuana, con la intención de reunir firmas para que la AFA le permita competir a la niña con su equipo en partidos oficiales.

"Cuando surge todo esto empiezo a investigar casos de niñas que hayan jugado o estén jugando en ligas. Hablo con una mamá de mellizas que jugaron la liga durante varias temporadas, pero de un año para el otro le dijeron que no podían jugar más", relata Mercedes.

Además, la editorial Chirimbote, que publica los relatos de "Antiprincesas", también apoyó a Juana. "Nos adherimos, con nuestra #Antiprincesa Juana, y aprovechamos para pensar el hermoso deporte que es el fútbol como un lugar donde jueguen todas, todos, todes".

Hasta el alcalde de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, ha firmado un decreto declarando de interés municipal que la niña juegue al fútbol en campeonatos, fundamentándolo en el respeto al interés superior de la niña, previsto en la Convención Internacional de Derechos del Niño y su derecho a no ser discriminada y a poder disfrutar del deporte como una actividad lúcida y recreativa. Mercedes está con Juana.