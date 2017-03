Cómo ganar 415.000 dólares en 2 horas sin hacer nada

Una decepción lucrativa. Quizá sea la mejor definición del efímero paso de José Manuel Calderón por los Golden State Warriors.

El base español acordó rescindir su contrato con Los Angeles Lakers para fichar por los actuales subcampeones de la NBA. Pero cuando todo estaba pactado, la lesión de Kevin Durant cambió los planes: los Warriors necesitaban un alero y ese era Matt Barnes. Y Calderón se quedó sin hueco en la plantilla cuando ya se había desvinculado de los Lakers.

Pasó de ser la guinda perfecta en la plantilla favorita para ganar el título a ser un lujo innecesario. Dentro de lo que cabe, los Warriors no se portaron del todo mal con él.

A pesar de no estar obligados, decidieron contratarle y luego cortarle, para que así Calderón pudiera cobrar los 415.000 dólares acordados y, además, tuviera la oportunidad de fichar por otro equipo. En dos horas los Warriors le ficharon y le despidieron: Calderón se llevó 207.500 por hora, o lo que es lo mismo, unos 3.500 dólares por minuto.

"Fue difícil. José acordó una rescisión de contrato con los Lakers específicamente para venir con nosotros. Tenía a varios equipos interesados en él que le querían. Nos eligió por delante de ellos", ha comentado el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, en Mercury News. Kerr llamó al español nada más tomar la decisión de fichar a Barnes. En esa conversación, le comunicó que la organización le pagaría lo estipulado en el acuerdo verbal no vinculante entre ambas partes.

"No había manera de que Joe Lacob -el propietario- no fuera a cumplir su palabra. Todo lo que hacemos aquí es de primera clase. Ustedes lo saben. La forma en que tratamos a nuestros jugadores, la forma en que avanzamos en nuestro negocio. Nunca hubo ni una duda. Lacob me dijo: 'El chico perdonó 400.000 dólares al dejar los Lakers. De ninguna manera lo vamos a dejar tirado'", aseguró Kerr.

En definitiva, Calderón ha perdido la oportunidad de su vida para ganar un anillo de campeón. Con 35 años y 12 temporadas de experiencia en la NBA, nunca había pasado de primera ronda de Playoffs.

Sin embargo, también ha vivido las 2 horas más lucrativas económicamente de su carrera deportiva y todavía puede fichar por un aspirante al título para acabar la temporada. Ojalá todas las decepciones fueran así.