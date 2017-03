Nadie daba un duro por él, pero este paralímpico arrasó en la Maratón de Barcelona

Por norma general nadie se extraña cuando un atleta keniata gana una maratón, pero el caso de Jonah Kipkemoi es diferente. A decir verdad no esperaba ni completar los 42 kilómetros de la prueba.

"Estoy realmente sorprendido", reconocía minutos después de ganar la 39ª Zúrich Maratón de Barcelona. No es para menos. Para Kipkemoi, la maratón de este domingo era la primera que corría. Tal y como ponía en su camiseta, había llegado a Barcelona para "hacer de liebre" hasta el kilómetro 35: solo iba a marcar un ritmo altísimo durante una parte de la carrera.

De hecho, este tipo de corredores suelen abandonar la prueba antes de acabe por el ritmo infernal que llegan a alcanzar, pero Kipkemoi vio que los favoritos le dejaron solo en cabeza y decidió apretar hasta el final para vencer con una marca de 2:08:59 horas.

"El de hoy era mi primer maratón. He corrido algunos medios maratones y me han ido bien. La verdad es que no esperaba esta marca", confesó nada más acabar la carrera.

La victoria de Kipkemoi choca más aún si se tiene en cuenta que es un atleta paralímpico. De pequeño sufrió quemaduras en la parte derecha de la cara y en el brazo derecho, que le provocaron secuelas físicas. Más de 20.000 corredores de 132 países diferentes se quedaron boquiabiertos al darse cuenta de que un deportista discapacitado les había pasado la mano por la cara.

Jonah Kipkemoi Chesum es nuestro ganador!!! Lo ha conseguido con un tiempo de 2h08'56 #ZurichMaratoBCN pic.twitter.com/B5Oz1ETf14 — Zurich Marató BCN (@maratobarcelona) 12 de març de 2017

En los JJOO de Londres'12 fue sexto en los 800 metros y séptimo en el 1500 de la categoría T46 para discapacitados físicos con afectación de alguna extremidad o falta de ella.

"Ahora estoy en la categoría T47 y compito tanto en paralímpicos como en absolutos. Creo que puedo hacer un buen papel en las competiciones. Seguiré en Europa y no sé cuál será mi próxima competición", comentó el keniata, a sabiendas de que tendrá muchas puertas abiertas tras conseguir su primer gran resultado fuera de las competiciones paralímpicas.