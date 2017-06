McEnroe ataca a Serena para darse autobombo: "Si jugara con hombres sería la 700 del mundo"

Getty

John McEnroe ha vuelto a completar otro ejercicio de verborrea verbal. Esta vez, el extenista estadounidense ha vomitado un comentario machista sobre su compatriota Serena Williams:

“Si ella jugara en el circuito de hombres sería como mucho la 700 en el mundo”, soltó McEnroe en una entrevista en la radio NPR, donde teóricamente fue invitado para hablar sobre su nuevo libro, But Seriously.

En esta obra dice que Serena Williams es la mejor tenista del mundo, pero cuando se le preguntó por qué no podía serlo también en el circuito de hombres, fue cuando sacó a relucir la bilis machista.

“Eso no significa que no crea que Serena es una jugadora increíble. En un día cualquiera, Serena podría derrotar a algunos jugadores. Lo creo porque ella es tan fuerte mentalmente que podría superar situaciones en que los jugadores se ahogarían porque ella ha estado en tantas situaciones en Wimbledon, el U.S. Open, etc. Pero si tuviera que jugar el circuito de hombres, eso sería una situación completamente distinta”, apostilló.

Ante este ataque sin venir a cuento, Serena Williams ha optado por contestar a McEnroe vía Twitter sin encenderse demasiado.

“Querido John, te adoro y te respeto, pero por favor, por favor, déjame tranquila con tus declaraciones que no son compatibles con los hechos. Nunca he jugado contra un jugador clasificado y no tengo tiempo. Respeta mi vida privada mientras trato de tener un hijo, buen día señor”, reclamó la ganadora de 23 Grand Slams.

Dear John, I adore and respect you but please please keep me out of your statements that are not factually based. — Serena Williams (@serenawilliams) 26 de junio de 2017

I've never played anyone ranked "there" nor do I have time. Respect me and my privacy as I'm trying to have a baby. Good day sir — Serena Williams (@serenawilliams) 26 de junio de 2017

Esta polémica no es nueva. En el 2000, el propio McEnroe dijo que cualquier tenista masculino universitario o sénior podría derrotar a Serena y a su hermana Venus.

Aquellas declaraciones las hizo en un momento en el que Donald Trump le propuso jugar un partido contra alguna de las hermanas Williams en su casino en Atlantic City por un premio de un millón de dólares para el ganador, aunque nunca se llegó a realizar.

Este episodio también trae a la memoria la llamada "Batalla de los Sexos", aquel partido que jugaron en 1973 Billie Jean King y Bobby Riggs delante de 30.000 espectadores en Houston. King derrotó por tres sets a Riggs, ya retirado, y misógino confeso. De hecho, en la previa del encuentro llegó a decir que “la mejor manera de tratar a las mujeres es mantenerlas embarazadas y descalzas”.

Sin embargo, la columnista Sally Jenkins asegura en The Washington Post que McEnroe es un defensor de la igualdad salarial de las tenistas y que el único objetivo de su comentario machista es levantar polvareda para promocionar su libro.

“Serena Williams es la mayor tenista de la historia y el año pasado ganó alrededor de 10,5 millones de dólares. Eso está muy bien, excepto que Novak Djokovic ganó más del doble, 21,6 millones. ¿Por qué? Porque los directores de torneos y los patrocinadores adoptan la idea de que cómo los hombres juegan partidos más largos son superiores y merecen más”, escribe Jenkins.

“No tiene ningún sentido en el negocio del entretenimiento: como McEnroe ha observado, no pagas más por una entrada de cine simplemente porque dura tres horas”.

Si realmente ha sido una polémica forzada, no ha sido el movimiento de markéting más indicado por parte de McEnroe y sus asesores.