La adicción a las apuestas obliga a retirarse a un working class hero de la Premier

El futbolista Joey Barton han sido sancionado por la Federación Inglesa de Fútbol (FA) con 18 meses de suspensión de "toda actividad relacionada con el fútbol" y con una multa de 30.000 libras, unos 35.300 euros, por un supuesto caso de apuestas ilegales.

Según la FA, Barton, que tiene 34 años y hasta ahora jugaba en el Burnley, realizó 1.260 apuestas en partidos de fútbol desde marzo de 2006 hasta mayo de 2016: más de 10 años apostando fuerte.

La normas de la FA dicen que los futbolistas "no pueden apostar directa o indirectamente o instruir, permitir, causar o propiciar que ninguna persona apueste sobre el marcador o resultado de partidos de fútbol en todo el mundo", algo que Barton habría incumplido.

Tras la sanción, el futbolista ha anunciado su retiro del fútbol y ha admitido que necesita ayuda para tratarse de su adicción a las apuestas, aunque considera que la federación ha sido demasiado dura con él. "Al igual que hice pidiendo ayuda cuando tenía problemas con el abuso de alcohol o con el manejo de la ira, ahora tengo que hacerlo con las apuestas. Y lo haré", prometió Barton a través de un comunicado.

My response to the FA's sanction and for transparency the table of bets involved. https://t.co/U4H6ByhVcd