Jeremy Corbyn arriesga y gana hablando de fútbol

Jeremy Corbyn sabe que lo tiene realmente complicado para ganar las Elecciones Generales de Reino Unido. El candidato laborista estaba lejísimos de la conservadora Theresa May, pero ha utilizado un arma con la que no contaban sus rivales: el fútbol.

No ha sido solo gracias a ello, es cierto pero desde que se ha puesto a hablar de ello, Corbyn se ha puesto a 3 puntos de May según los sondeos de YouGov, cuando hace escasamente un mes estaba a 19.

Se ha comprometido a invertir en el fútbol base y sacar tajada de los derechos televisivos de la Premier League. Después de que Corbyn se mojara con estos asuntos, ha dado una entrevista para Copa90 donde se ha soltado aún más, hablando también del Arsenal, el equipo al que sigue.

Quiso dejar claro desde el primer momento que hay que apostar por la cantera.

“Me gusta el fútbol. Me encanta el deporte como un todo. Creo que tenemos que nutrir la base del fútbol, porque la lección para los niños de poder salir y jugar, ganar, perder o empatar, lo que sea, es bueno para su carácter”, dijo Corbyn.

Por esa razón quiere que el 5% de todos los beneficios de los derechos televisivos de la Liga Inglesa vayan destinados al fútbol base: “Independientemente de lo gastado, no queremos que los clubes de la Premier controlen todo el dinero, hay que garantizar que una cantidad entre en la base”.

Corbyn es laborista, futbolero, gunner y defensor a ultranza de Wenger. No entiende que la gente no reconozca sus éxitos. “Soy de Wenger, lleva aquí desde 1996. Le ofrecieron entrenar al Arsenal y dijo que primero tenía que acabar su contrato con el Grampus Eight japonés, que les había dado su palabra. Así lo hizo y luego vino”, explica el político.

“Creo que tienes que sumar sus logros: ligas, copas y los 20 años jugando la Liga de Campeones. Pienso que él es el individuo que ha tirado el club adelante y debemos reconocérselo. Estoy muy harto de las personas que gritan ‘Wenger Fuera’ cuando el Arsenal cede un córner en los primeros cinco minutos de partido”.

También adelantó, entre broma y broma, que si pierde las elecciones no reemplazaría nunca a Wenger en el banquillo del Emirates, aunque tiene un hijo que es entrenador de fútbol.

Por último, Corbyn hizo un símil de su escalada en los sondeos con una remontada en el fútbol. “Estamos llegando al minuto 84. Tenemos seis minutos. No estamos por delante, ni siquiera estamos totalmente al mismo nivel, pero tenemos a un enorme grupo de seguidores detrás de nosotros. Tenemos su espíritu y determinación. Minuto 85, 86, 87, 88, 89, 90, no hay tiempo extra en las elecciones. El 8 de junio a las 10 en punto, acaba. El resultado, al día siguiente: hay que tener cuidado”.

Está buscando completar una hazaña similar a la que hizo el Liverpool en la final de la Champions de 2005, cuando le remontó al Milan un 0-3 en la primera parte. ¿Será capaz de una gesta como aquella del equipo inglés en Estambul?