"Llevaré condones al Tour, nunca sabes dónde han estado antes las azafatas"

En los últimos meses varias carreras ciclistas y del mundo del motor han suprimido a las azafatas que le dan a los corredores los trofeos, el ramo de flores y los besos en la mejilla en un ejercicio sexista que ya es tradición.

Aun hay competiciones que no dan su brazo a torcer, como el Tour de Francia, que mantiene aún a las azafatas. Quizá sus organizadores deberían plantearse un cambio drástico, más aún si tienen en cuenta actitudes como la de Jan Bakelants.

“Al Tour me llevaré un paquete de condones porque nunca se sabe si las chicas del podio quieren pasar un buen rato, ni dónde han estado antes”, ha dicho el ciclista belga en una entrevista en el diario Het Laatste Niews.

Para completar el manifiesto machista, también ha confesado cómo pasará las 3 semanas de teórica abstinencia sexual en el Tour.

"Con las películas porno... y también están las azafatas del podio", quiso remarcar.

El director de la carrera, Christian Prudhomme, tuvo que pedirle inmediatamente a Bakelants que se retractase. Acabó pidiendo disculpas en su nombre y en el de su equipo, el Ag2r francés, preocupado por la imagen que pueda dar justo antes de la primera etapa del Tour, que empieza mañana.

“Mi más sinceras disculpas a todos aquellos ofendidos por mis palabras… Mis palabras han sido inapropiadas”, escribió Bakelants en un tuit, sin aclarar si sus palabras "inapropiadas" divergen de su pensamiento o no.

My sincerest apologies to all those offended by my words in a so called humouristic itw. My words have been inappropriate.