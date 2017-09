Muere Jake LaMotta, el "Toro Salvaje" que nunca se dejó tumbar

Jake LaMotta ha muerto a los 95 años por una neumonía en Miami. No era ningún santo, ni tampoco un campeón de esos que marcan una época, pero Martin Scorsese y Robert de Niro cogieron su autobiografía e hicieron un peliculón que ha hecho que su nombre se quede para los restos en la memoria colectiva.

Si no llega a ser por "Toro Salvaje", es probable que solo le recordasen los amantes del boxeo antiguo, ese de las peleas a 15 rounds en blanco y negro, que disimula la sangre.

O quizás no, porque la historia de LaMotta es terriblemente particular. Siendo hijo de inmigrantes italianos, se crió en Nueva York bajo la eduación de un padre que le pegaba y abusaba de su madre. De hecho, él aprendió a luchar en un reformatorio, y cuando salió con 19 años se hizo boxeador profesional.

A diferencia de la mayoría de boxeadores, recordados por sus victorias, LaMotta destacaba por el aguante que tenía, incluso cuando perdía.

En su pelea más célebre demuestra esa garra en su máximo esplendor. La otra Matanza de San Valentín, la llamaron. Fue el sexto y último enfrentamiento de su rivalidad con Sugar Ray Robinson, uno de los mejores de la historia.

Robinson había ganado cuatro combates. LaMotta uno, y de suerte.

Con el campeonato mundial del peso medio en juego se midieron en el Chicago Stadium, apenas a 5 kilómetros de donde Al Capone había matado a los hombres de Bugs Moran, la Masacre de San Valentín original. El "Toro Salvaje" tuvo poco que hacer: Robinson le daba por todas partes con un estilo incomparable y él solo podía tirar de orgullo, pundonor y aguantar todos los golpes, como hacía de niño en su casa.

El 13º round es historia dorada del boxeo. Sugar Ray Robinson enlazando combos y LaMotta desfondado, viendo cómo el árbitro iba a parar el combate. A punto de hincar la rodilla se rehace y sigue aguantando la tortura, acabando la pelea en pie.

"¡Ray, nunca me has derribado! ¡Nunca me has derribado!", le gritó cuando sonó la campana de final de combate.

Ni él ni nadie. En 106 peleas no le llegaron a noquear, aunque hubo dos que fueron detenidas porque los árbitros le vieron demasiado al límite. Allí en Chicago, sin aire por el esfuerzo, tiró de orgullo para acabar con una rivalidad que había empezado 9 años antes en el Madison, sin caer al suelo.

“Nos vimos tantas veces que casi nos casamos”, dijo LaMotta en su día de Sugar Ray Robinson, que terminó siendo padrino de boda en su sexto matrimonio.

Si bien nunca perdió un combate por KO, sí acabó cediendo ante la mafia, que tenía el poder suficiente en el boxeo de los años 40 para hundir o encumbrar la carrera de los púgiles. Años después de su retiro, admitió que perdió un combate a cambio de disputarle el título al francés Marcel Cerdan, el amante de Edith Piaf y héroe en la Francia de la posguerra. No fue hasta 1980 que se estrenó la película sobre su vida. Scorsese convirtió a LaMotta en un icono cultural, recibiendo ocho nominaciones a los Oscar, entre ellas mejor película y dirección. De Niro se llevó la estatuilla a mejor actor protagonista y el film también ganó el premio al mejor montaje. Tirando de Stanislavski, De Niro y LaMotta boxearon durante más de 1000 rounds ante del rodaje. El actor hasta engordó 22 kilos para interpretarle después de que dejara de boxear. Al principio a LaMotta no le gustó la película, ya que muestra su carácter conflictivo y polémico de cuando era joven: abusos de su esposa y terminando en cabarets haciendo monólogos -esto también es real.

“Salgo como un malvado. Pero después me dí cuenta de que yo era en realidad así. Yo era un hijo de puta. No soy así ahora, no lo soy, pero entonces era así”, reconoció en más de una ocasión. Palabra del verdadero "Toro Salvaje".