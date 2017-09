El futbolista que más cobra en Italia es un defensa de 30 años

Leonardo Bonucci jura y perjura que no se fue de la Juventus al Milan por dinero, que no es ningún mercenario y que le atrajo el proyecto deportivo, pero gracias al traspaso se ha convertido en el futbolista mejor pagado de la Serie A. Ya sea por su fichaje o no, el club rossonero ha duplicado el número de abonados de una temporada para otra -de 15.000 a 31.000-, así que han hecho la suficiente caja para hacer frente a sus honorarios.

El central de 30 años iguala a Gonzalo Higuaín como el jugador que más cobra de toda Italia - 7,5 millones de euros-, según las cifras que ha publicado La Gazzetta dello Sport.

Ambos cobran 500.000 euros al año más que Paulo Dybala, que se convirtió en el segundo jugador mejor pagado de la liga cuando firmó su nuevo contrato en abril, mientras que el portero de 18 años Gianluigi Donnarumma se lleva 6 millones después del tira y afloja de Raiola con el Milan para cerrar su primer contrato como profesional.

Sin embargo, la Juventus sigue siendo el club que más paga a sus futbolistas con una masa salarial de 164 millones, por delante de los 117 del Milán y los 91 de la Roma.

Su entrenador, Massimiliano Allegri, también es el mejor pagado -7 millones-, superando por mucho a Luciano Spalletti del Inter, que es el segundo en esta clasificación con 4 millones por temporada.

Hay un dato que acaba de confirmar su brutal dominio: 6 de los 10 jugadores que más cobran visten la camiseta bianconera. Khedira, Douglas Costa, Buffon y Pjanic acompañan a Higuaín y a Dybala en la élite.

Los salarios de los demás jugadores que completan el ranking, como Mauro Icardi o Edin Dzeko -4,5 millones de euros se llevan cada uno en Inter y Roma- siguen siendo bajos en comparación con las cantidades que pagan en otros clubes a sus estrellas como el Paris Saint-Germain, el Real Madrid, el Manchester United o el Bayern Munich.

Neymar, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba y Robert Lewandowski llegan a multiplicar lo que gana Bonucci. Que lo merezcan o no solo lo dictan los clubes.