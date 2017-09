Este futbolista se partió el cráneo hace dos meses pero nadie se hace cargo

Youtube

Ya han pasado dos meses desde que Isaías Olariaga sufriera un hundimiento de cráneo jugando a fútbol, y nadie se ha preocupado porque se recupere correctamente.

El defensa del Club San Miguel aún no ha sido operado de su fractura al chocar con Javier Velázquez, delantero de Defensores Unidos de Zárate, a los 12 minutos de un partido de liga . "Tengo una mollera en la cabeza, soy como un bebé que recién nació. Ya tendría que haber estado operado, pero todos me dicen que ya está solucionado. Pasaron dos meses del accidente y yo sigo igual. La verdad que no veo la solución", ha denunciado Olariaga en TyC Sports.

Dejando a un lado su salud, lo que más lamenta es que no pudo vivir el ascenso que consiguió su equipo y ni disputar ningún partido en la Primera Nacional B.

"Hoy en día tendría que tener la mente en el presente de San Miguel, en el próximo partido de la B Metro y no debería estar hablando de estos temas porque ya tendría que haber sido operado", se queja.

Desde la AFA le prometieron que tendría su prótesis, pero de momento no se ha concretado nada.

La realidad es que San Miguel y la AFA se lavan las manos y nadie se hace cargo de la compra de la prótesis, que todavía no ha sido pagada a pesar de que la Federación había acordado una rebaja de su coste con la ortopedia.

"Me pone mal esta situación, hace cuatro días que estoy con dolores de panza de tanto pensar qué va a pasar. Es por el tema de la prótesis; por ahí no se llega a un acuerdo para que me la faciliten y yo sigo en la misma", explica el futbolista, que asegura que los dirigentes de San Miguel le han prometido en más de una ocasión que todo estaba solucionado.

"Sólo sé que hace dos semanas tuvieron una reunión entre San Miguel y AFA, en donde arreglaron que el club se iba a hacer cargo de todo y que estaba todo encaminado. La AFA iba a hacerse cargo del gasto y después sería descontado al club. Ya pasaron dos semanas y yo sigo igual".

La única nota positiva de sus declaraciones es que ha revelado que sigue teniendo contacto con Yael Falcón Pérez, el árbitro que le atendió cuando se partió la cabeza y que según el propio Olariaga, "le salvó la vida". Parece que ni la AFA ni el club han tomado ejemplo del colegiado.