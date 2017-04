Las futbolistas irlandesas le ganan una huelga a sus jefes

Fin a la huelga del fútbol irlandés. Las jugadoras de la selección femenina de fútbol han llegado a un acuerdo con la Federación Irlandesa de Fútbol (FAI) y volverán a los entrenamientos de forma inmediata.

Después de que 14 jugadoras diesen una rueda prensa hace un par de días para denunciar las precarias condiciones que disponen cada vez que juegan con la selección nacional, la FAI ha publicado un comunicado en su página web anunciando que "todas las cuestiones que debían abordarse han sido resueltas" y que se "ha alcanzado un acuerdo que permitirá a las dos partes avanzar juntas".

Un acuerdo que llega tardísimo, tras años y años donde las futbolistas se han visto obligadas a cambiarse en los baños de los aeropuertos cuando viajaban con la selección, no tenían chándal propio y debían compartirlo con jugadoras de categorías inferiores.

"Es humillante tener que ir a un baño público para cambiarte. No cuesta mucho darle al equipo un chándal para viajar. De hecho, me da vergüenza hasta hablar de esto", dijo en la rueda de prensa del martes la capitana Emma Byrne, portera del Arsenal Ladies, 127 veces internacional con Irlanda.

Byrne también publicó un tweet cuando se cristalizó el acuerdo:

"Larga noche, muy dura. ¡Finalmente ambas partes hemos llegado a un acuerdo! ¡Victoria! Gracias por todo vuestro apoyo. Esto demuestra que la unidad es una fuerza poderosa".

Long night,tough going-finally both sides came to an agreement!Victory!thank you for all your support.It proves unity is a powerful force👊🏻