Por qué, según Iniesta, Rajoy debería negociar

Algunos futbolistas están diciendo cosas más sensatas —o al menos más inclusivas— que la mismísima RAE. Mientras la institución pide textualmente al Gobierno que actúe "contra el intento secesionista que amenaza la integridad territorial del Estado", Piqué o Iniesta han sido claros: dialoguemos. El club de ambos, incluso, se ha ofrecido como mediador.

Piqué lo dijo a su manera, pero más conciliador que nunca. Sin ser independentista, dijo que aun quien lo es "no está en contra de España".

Iniesta, también a su manera. "Nunca he valorado públicamente situaciones tan complejas con sentimientos diversos —escribió el futbolista— pero esta situación que vivimos es excepcional, y una cosa tengo clara, antes de que nos hagamos más daño: dialoguen, los responsables de todo, dialoguen".

Es imposible no estar de acuerdo.

Que hay tensión en Catalunya es evidente. La calle sabe que ni la DUI ni el artículo 155 son un paisaje sin nubes. Hablar va a haber que hablar. Pero la disparidad de movimientos vista hasta ahora nos lleva a un escenario interesante: las sensatas palabras de Iniesta funcionan mucho mejor dirigidas contra Rajoy que contra Puigdemont.

Objetivamente, la escalada de tensión en la calle, en los centros de trabajo, en los grupos de whatsapp no se debe al referéndum del 1-O, sino a la represión ejercida por las fuerzas policiales el 20-S y, obviamente, en la jornada electoral. El procés lleva años desarrollándose sin tensiones cotidianas, el referéndum estaba anunciado desde el 9 de junio y si el verano no ha sido apacible en Catalunya no ha sido precisamente por "el intento secesionista", como lo llama la RAE.

Es la Policía Nacional y la Guardia Civil quien irrumpió en cuatro conselleries y centros de trabajo el 20-S. Quien registró y requisó material y detuvo personas. Fueron estas las fuerzas que entraron en imprentas buscando papeletas, quienes rodearon la sede de partidos políticos durante siete horas sin orden judicial. A partir de aquellos hechos, el martes Catalunya vivió la jornada de huelga general con más seguimiento desde la de 1988.

Es Felipe VI quien habla a España con Carlos III de fondo y no con una puerta abierta.

Es el Tribunal Constitucional quien ha prohibido el pleno del lunes del Parlament, donde se deberían abordar los resultados del 1-O. Ni el pleno estaba oficialmente convocado ni es necesariamente sinónimo de DUI.

Son 844 catalanes los que salieron heridos de una votación que paradójicamente el gobierno estatal afirma que no existió.

¿Estaríamos hablando de la necesidad de solucionar un problema político sin ellas?