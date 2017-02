¿Debería el Barça dejar de rendir homenaje a Urdangarin?

Los episodios polémicos de un deportista impactan de lleno en su imagen, aunque este ya se haya retirado. Iñaki Urdangarin lo sabe bien.

El ex jugador del Barça de balonmano y marido de la Infanta Cristina ha sido condenado por la Audiencia de Palma a 6 años y tres meses de prisión por varios delitos de corrupción y fraude fiscal por su implicación en el Caso Nóos, aunque no ingresará en la cárcel. Esta condena ha acabado por destrozar su reputación, manchando la imagen de la Casa Real española y de paso la del balonmano nacional.

Tanto es así que la afición barcelonista ha pedido que se retire la camiseta de Urdangarín que hay colgada en el Palau Blaugrana para rendir homenaje a sus 14 años como jugador clave del equipo.

La imagen intachable de #Urdangarin como deportista se ha difuminado como un azucarillo. Yo retiraba su camiseta del Palau sin duda. — Francesc Viver (@fviver79) 28 de febrer de 2017

@jmbartomeu para cuándo retiras la camiseta dl delincuente Urdangarín dl Palau y retiras la sala con el nombre de Núñez? besitos — Rodri (@palankas) 18 de febrer de 2017

Hola @jmbartomeu , a que está esperando a retirar del palau blaugrana la camiseta de Urdangarin ? Siento vergüenza de que siga ahí colgada. — Jordi *! (@Jordivll) 23 de febrer de 2017

L camiseta d Urdangarin ondeando n el Palau y el museo d trofeos d Campo Nuevo s llama Josep Luis Núñez (6 años carcel). Lecciones d #Valors pic.twitter.com/4jakjtByS2 — resistiendo (@resistiendo1) 27 de febrer de 2017

Sin embargo, el club no hará caso a protestas como estas. El portavoz del Barça, Josep Vives, ha confirmado que no descolgarán la camiseta con el número 7. Desde el club se considera que dicho homenaje se debe a sus méritos deportivos y que todo lo que haya hecho al margen de su carrera es ajeno al club.

“Iñaki Urdangarin tiene su camiseta retirada como otros jugadores y eso es en función de sus méritos deportivos en el club que se ha retirado. Y sus méritos deportivos son incuestionables”, ha defendido Vives.

La misma línea que defienden varios ex compañeros y personajes del balonmano español respecto el asunto: no se debe mezclar su carrera deportiva con la corruptela.

Uno de los mejores jugadores del mundo, Joan Cañellas, advierte de que la imagen del balonmano no debe verse manchada por los tejemanejes de Urdangarin.

" Hay que diferenciar dos cosas: una es el Urdangarin deportista y otra es el Urdangarin marido de la infanta. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Como deportista aportó muchísimo, fue integrante de uno de los mejores equipos de todos los tiempos, pero esto no tiene nada ver con su caso. Que se relacione con el balonmano sabe mal", explicó en varios tweets.

A decir verdad, esta polémica es la puntilla que le faltaba al balonmano en España. Este deporte lleva varios años sufriendo una gran precariedad económica, con la desaparición del BM Ciudad Real y la dictadura sin rival del Barça. "Él está desvinculado completamente y por eso pido que no se haga más daño, porque ya estamos jodidillos", sigue Cañellas.

#Balonmano? Venga ya... Si no se aprovechó el #efectoUrdangarin para ayudar el balonmano, ahora q no nos relacionen con el caso Nóos! pic.twitter.com/TX9tkatJWD — Joan Cañellas (@JoanCanellas) 17 de febrer de 2017

Un ex compañero suyo, Mateo Garralda, entiende la postura de los aficionados culés y de la prensa. "Somos un deporte minoritario y es lógico que los medios traten noticias extradeportivas sobre disciplinas menores. En cualquier caso, el balonmano lleva años agonizando y el responsable no es Iñaki, ni su sentencia. No me quiero meter en su caso, pero no debería servir como excusa para nuestro declive", razona el ganador de 7 medallas con la selección española.

También el histórico portero José Javier Hombrados ha querido diferenciar la vida privada de la deportiva.

"Lógicamente va asociado porque fue su disciplina, pero hay que ser conscientes de que hace 16 años que se retiró. No debería afectar ahora algo que ha hecho fuera del balonmano, aunque por lo que se está viendo sí se está relacionando".

Viendo las reacciones de las grandes figuras del balonmano, quizás la decisión del Barça sea un movimiento para proteger su sección. El brillante juego de Urdangarin y su influencia en los títulos de la entidad no admiten discusión, al igual que sus negocios fraudulentos no han sido lo mejor que le ha podido pasar al club.

Desligar sus corruptelas del balonmano parece lo mejor tanto para el equipo como para el balonmano. Una conveniencia que seguirá teniendo detractores. Porque, ¿compensa salvar la imagen de la sección manteniendo la camiseta de una leyenda manchada por la corrupción?