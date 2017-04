"El bufón de Bucarest" es el más racista y machista de la Corte

(Imagen: Getty)

A Ilie Nastase se le conoce como “el bufón de Bucarest” pero sus gracias han pasado de tener un punto ácido a convertirle en otro payaso del circo con poco brillo.

El ex número uno del mundo y campeón del US Open’72 y Roland Garros’73 se ha dedicado este fin de semana a descalificar a tres mujeres del mundo del tenis. El ex tenista rumano y actual capitán del combinado nacional empezó discriminando al bebé que espera Serena Williams junto a su novio Alexis Ohanian, cofundador de Reddit.

Durante la rueda de prensa previa a los playoffs de la Copa Federación, en Costanza, Nastase apuntó:

"Ya veremos de qué color será. ¿Chocolate con leche?", un comentario racista motivado porque el novio de Williams es blanco y ella negra.

Las palabras del rumano no han caído en saco roto y la Federación Internacional de Tenis (ITF) le abrió una investigación, debido a que no tolera "ofensas verbales ni insultos", aunque la sanción aún no está decidida.

No es la primera vez que el rumano carga contra Williams, ya que también la acusó de doping sin fundamentos hace varios meses sólo por su complexión física.

Por otro lado, le expulsaron del torneo por dos meteduras de pata más. Le pidió de forma soez el número de la habitación del hotel a la capitana de Gran Bretaña, Anne Keothavong, rival de Rumanía en el Grupo Mundial ll de la Copa Federación “para visitarla”.

Además, Nastase llamó "putas de mierda" a las británicas. "Seguimos sintiéndonos atraídos", dijo el ex campeón rumano respecto a Keothavong, que está casada y embarazada de su segundo hijo.

Nastase "fucking asshole" to match ref, Konta "he called me a fucking bitch" pic.twitter.com/wG6kpj9yUu

— Michael 🎾 (@lobwinners) 22 de abril de 2017

"No voy a repetir lo que ha dicho él porque es un lenguaje inapropiado para cualquiera que hable con otra persona", aseguró Kethavong después del partido en el que se produjo el incidente.

El episodio que terminó con la expulsión de Nastase comenzó en el segundo set entre la rumana Cirstea y la británica Konta. Tanto Konta como Keothavong se quejaron ante el juez por sucesivos insultos recibidos de parte de la hinchada, de mayoría rumana, en ese momento es cuando Nastase explotó y les llamó “putas británicas”.

El incidente dejó a Konta llorando y acabó en una interrupción de 25 minutos del partido, cortesía del bufón de Bucarest.