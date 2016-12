Ice Cube crea una liga retro que puede revolucionarlo todo

¿Quién no ha soñado con volver a ver en una pista de baloncesto a Michael Jordan, Larry Bird o Michael Johnson después de sus retiradas definitivas? Por edad ya es muy difícil que esta leyendas vuelvan a jugar, pero quizás sí que podamos ver vestidos de corto a la próxima generación de mitos retirados.

Ice Cube quiere crear una nueva liga que agrupará a jugadores retirados de la NBA. En principio, esta competición se jugará en verano en un formato de 3x3 a media pista y se llamará BIG3.

La idea del rapero de la West Coast es que la liga la formen ocho equipos de cinco jugadores, incluyendo también a un ex NBA como entrenador y capitán del equipo. Además, los equipos realizarán giras por diversas ciudades a partir del mes de junio.

Por el momento se han comprometido a jugar en esta competición Kenyon Martin, Stephen Jackson, Roger Mason, Jermaine O’Neal, Rashard Lewis y Jason "Chocolate Blanco" Williams. Un buen cartel de entrada. Sin embargo, si la liga tiene tirón es muy posible que a otras estrellas que se han retirado recientemente les entre el gusanillo y quieran volver a jugar.

¿Kobe Bryant y Shaquille O'neal volviendo a compartir equipo?, ¿el enésimo cara a cara entre Garnett y Duncan?, ¿Mcgrady y Allen Iverson volviendo a enchufar como locos?

Todo es posible en esta liga.

“Se me ocurrió este proyecto cuando, como aficionado, me pongo malo cuando veo que mis héroes se retiran y ya no les veo jugar más”, ha dicho Ice Cube en The Vertical. “Muchos de estos jugadores todavía pueden hacerlo bien aunque se hayan retirado. Empecé a ver partidos de tres contra tres y pensé: ¿por qué no se juega a esto a nivel profesional? Es la versión más normal del baloncesto".

Por si fuera poco, Ice Cube y el resto de inversores de la competición están tratando de llegar a un acuerdo con una televisión para emitir los partidos de la nueva liga, que contará con actuaciones musicales y otros eventos de entretenimiento.