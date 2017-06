Ice Cube ya lo tiene todo a punto para su superliga de verano

La BIG3 está a punto de caramelo. Como ya te contamos aquí en su momento, Ice Cube, junto a su productor de confianza Jeff Kwatinetz, ha organizado una liga 3x3 de verano formada por ex jugadores de la NBA.

Sin exagerar, la competición tiene un cartelón a tener muy en cuenta. Allen Iverson, Stephen Jackson, Jayson Wiliiams, Gary Payton, Chauncey Billups, Julius Erving o Kenyon Martyn formarán parte de ella. Con tanta estrella junta y contando que la primera jornada está al caer -se juega el próximo domingo 25 de junio en el Barclays Center de Brooklyn-, Ice Cube ha sacado un videoclip de promoción con la aparición de algunos de estos jugones.

El tema está a la altura de sus protagonistas:

El rapero llevaba tiempo con una idea en la cabeza: poder disfrutar de sus jugadores favoritos aunque se retiren. Algo así como cuando tus colegas te convencen una tarde de verano para dar una vuelta en bicicleta y no vuelves a subirte en ella hasta el siguiente.

Hubo un día en concreto en el que se decidió a organizar seriamente la BIG 3, y fue hace relativamente poco. El 13 de abril de 2016 Kobe Bryant se retiró del baloncesto metiendo 60 puntos, provocando un último orgasmo a la Laker Nation. Ice Cube estaba en el Staples Center viendo ese partido y le dijo a Kobe que aún estaba para jugar 5 años más. Consciente de que nunca más volvería a ver a la Black Mamba en la NBA, llamó al ya mencionado Kwatinetz para proponerle el formato de liga 3x3 con ex jugadores, y hasta hoy.

En cuanto a la liga en sí, sus ocho equipos están conformados por cinco jugadores, un capitán, un co-capitán, un entrenador y tres integrantes más. Iverson es el único del BIG3 que combina su talento en la pista y en los banquillos:

