ISIS amenaza con atacar durante el Mundial'18 con una foto de Messi

Leo Messi, para no perder la costumbre, ha sido uno de los grandes focos mediáticos del deporte esta semana. Tras su presencia en la gala de The Best, el saludo con el hijo de Cristiano Ronaldo... ahora es noticia porque una agencia ha usado sus derechos de imagen sin permiso.

WAFA Media Foundation, afín al grupo terrorista ISIS, ha realizado una campaña publicitaria para amenazar al Mundial de Rusia 2018 con él como protagonista. La estrella del Barça aparece con un fondo negro, entre rejas, con traje de preso y con el cara ensangrentada. "Somos un estado luchador que no tiene el fracaso en su diccionario", dice el texto que acompaña la imagen, dejando claras las intenciones del grupo terrorista para este verano.

No es la primera vez que la organización anuncia que Rusia'18 está entre sus objetivos, pero hasta ahora nunca había usado a un futbolista para ello.

Poco antes del montaje de Messi, ISIS publicó otra imagen prometiendo una masacre. "Oh, enemigos de Alá en Rusia, juro que el fuego de los muyaidín -soldados en la guerra santa- los quemará, tan solo esperen", amenaza el cartel.

En él se aprecia a un soldado del califato armado con un AK-47 y varios explosivos mientras observa el estadio moscovita de Luzhniki, reconstruido íntegramente en los últimos años para convertirse en sede principal del Mundial.

No se debe olvidar que el Mundial se jugará en el territorio de uno de los principales enemigos del Estado Islámico. Junto a Estados Unidos, Rusia es el país más activo en la Guerra Civil Siria, donde su aviación bombardea posiciones yihadistas y rebeldes en apoyo del dictador Bashar al Assad. Por esa razón ha sido víctima de ataques del ISIS en su propio territorio, como el atentado en el metro de San Petersburgo el pasado mes de abril, donde murieron 14 personas.

Por último, hay que apuntar que la selección argentina viajará próximamente a Rusia, ya que el 11 de noviembre tiene previsto enfrentarse al equipo local en un amistoso en San Petersburgo, y el 14 de noviembre jugará contra Nigeria en Krasnodar.

Seguro que la delegación estará en alerta durante todo el viaje.