¿Cómo puede ser que Holanda apalice a Cuba en béisbol?

Cuba se ha ido del Clásico Mundial de Béisbol humillada por Holanda. Has leído bien, un equipo europeo se ha cargado a los cubanos, donde el béisbol es -junto al boxeo- el deporte dominante.

Los holandeses han destrozado por 14-1 al conjunto caribeño en uno de los golpes más duros que ha recibido el béisbol cubano en su historia, eliminado del mundial en solo siete entradas.

Cuesta asimilar que un país que se asocia casi exclusivamente al fútbol haya desplumado a una potencia del béisbol, aunque ha tenido un gran desarrollo en los últimos diez años. La clave está en que este deporte no se limita al territorio del reino en Europa: en dos pequeñas islas del Caribe es donde se ha formado el asalto holandés al béisbol mundial.

Más de las mitad de los jugadores de la selección holandesa nacieron en Aruba y Curaçao o son hijos de padres que emigraron de las Antillas Holandesas.

