El despropósito del golfista que usa la estelada como felpudo

Cada temporada, sobre estas fechas, la misma polémica aparece en el fútbol español. Desde que el Barça es el dominador de la Copa del Rey, sus aficionados pitan el himno español antes de que se dispute la final. Y si su rival es vasco, la pitada se duplica.

Este sábado volvió a suceder. Con el Alavés como contrincante, Leo Messi ejerciendo de ejecutor incontrolable, esteladas e ikurriñas ondeando y el Rey Felipe con cara de póker con la música de viento.

Los ofendidos por la pitada se hicieron notar en Twitter, aunque fue un golfista profesional el que se llevó la palma.

El madrileño Gonzalo Fernández-Castaño escribió este mensaje en su perfil: "Vosotros pitáis nuestro himno una vez al año. Yo utilizo vuestra bandera de felpudo a diario”, acompañado por una imagen de una estelada en el suelo, al lado de un papel en el que pide a la gente que se limpie los pies en ella.

Vosotros pitais nuestro himno una vez al año. Yo utilizo vuestra bandera de felpudo a diario. pic.twitter.com/bxo974bihU — Gonzalo Fdez-Castaño (@gfcgolf) 27 de mayo de 2017

No es la primera vez que Fernández-Castaño se mete en un charco político.

En el año 2009, cuando José Luis Rodríguez Zapatero empezaba su segundo mandato como presidente del gobierno, atizó al socialista como si estuviera practicando el putt: "ZP, nos vas a dejar en pelotas".

Cuatro años más tarde, y a pesar de presumir de lo español que se siente, dijo que huiría de su país.

" Hay que salir de España arreando. Me da rabia decirlo, pero es así. Mi familia va a tener un futuro mejor en cualquier otro lado. Y ya me jode decirlo, porque me encanta mi país, y soy de los pocos deportistas que ha pagado honrosamente siempre todos sus impuestos en España. Otros jugadores también lo tienen claro, pero son políticamente correctos y no se mojan. Yo no tengo inconveniente”, explicó en El País.

Sobre el tema de los impuestos volvió a hablar en enero de este año a raíz de unas declaraciones del piloto Álex Crivillé, que dijo que “el deportista español que no tributa fuera es un burro”, algo que Fernández-Castaño apoyó al 100%:

No la tomen con el Sr. Crivillé. Yo me alegro que alguien se haga eco del expolio fiscal que se sufre en España. https://t.co/ZULKndBLmX — Gonzalo Fdez-Castaño (@gfcgolf) 13 de enero de 2017

Nunca ha negado que sea de derechas, aunque está harto del bipartidismo PPSOE. “La gente sabe de qué pie cojeo, pero no se me caen los anillos por decir lo que pienso de los que están ahora en el Gobierno. Puedo hablar con libertad, no me tengo que tragar mis palabras. Que no sean solo Willy Toledo y Bardem los que se quejen".

También es un defensor de Donald Trump, dejando claro que si fuera estadounidense hubiera votado al presidente de los EEUU. "Es verdad que dice alguna barbaridad que otra, pero también dice cosas que mucha gente estaba deseando escuchar en Estados Unidos", dice el muy español golfista.

De hecho, jugó con él cuando se trasladó a vivir a EEUU en 2013, donde sigue residiendo.

" Lo pasamos muy bien, nos reímos mucho, cuenta muchas anécdotas. No jugó bien, pero no hizo trampas como mucha gente ha dicho. Le gusta mucho hablar de sí mismo, pero tiene historias tan divertidas... yo me lo pasé fenomenal", rememora Fernández-Castaño. Tal para cual.