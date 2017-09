El jugador argentino de 20 años que no debería haber muerto

El rugby argentino llora una de las muertes más polémicas de su historia. Gonzalo Castro, un jugador de 20 años del Berazategui Rugby Club, perdió la vida este sábado justo al acabar el partido que su equipo jugó contra el Floresta RC.

A falta de la autopsia, solo se sabe que murió por una parada cardiorrespiratoria. Por el momento, las dudas y el dolor de su familia han acompañado el trágico incidente. Alejandro Duchini, periodista y familiar de Gonzalo -es primo de su padre-, ha revelado que Castro llevaba un año sin jugar por una lesión en su rodilla y que el sábado podría haber disputado el partido sin el alta médica o haber jugado en nombre de otra persona.

"Habrá que investigar los silencios y las complicidades, si es que las hubo. Entre ellas, que Gonzalo no tenía apto médico; o que jugó a nombre de otro. No entiendo por qué un dirigente del Berazategui Rugby Club llamó a su mamá para pedirle que no arme escándalo", cuenta Duchini en una carta publicada en Libros y Pelotas. Según parece, Castro empezó a sentirse mal durante el partido y se retiró dos minutos antes de que acabase la primera parte. Un golpe en el pecho podría haberle producido un hundimiento de tórax, aunque no hay nada confirmado.

El doctor que había en el estadio, Luis Quintana, le reconoció, aunque a los pocos minutos dijo encontrarse mejor. Vio el segundo tiempo desde el banquillo y cuando terminó el partido volvió a encontrarse fatal. El padre de uno de sus compañeros avisó que Castro estaba vomitando y Quintana volvió a revisarlo... Cuando vio que empezaba a tener convulsiones llamó a una ambulancia, pero como tardaba decidió que lo llevaran en coche al hospital.

Llegó muerto al centro médico, y la familia aún se pregunta cómo no había una ambulancia próxima al estadio.

"Hay, de momento, una sola certeza. Es la ausencia de una ambulancia. A Gonzalo lo tuvieron que trasladar en un auto particular hasta un hospital, donde aparentemente llegó muerto. ¿Cómo puede ser que no haya ambulancias en estos partidos, por más que sean de inferiores, intermedias o cualquier otra categoría?", denuncia Duchini.

Para complicar aún más las cosas, el periodista también ha dicho que los médicos les han aconsejado que no dejen todo así ya que se trata de "una muerte dudosa".

El club publicó un mensaje en su cuenta de Facebook despidiéndose de Castro, pero a su familia tampoco le ha sentado demasiado bien. "Dice -la publicación-: 'Otro ángel que nos alienta desde arriba'. Ahora, con la muerte consumada, entiendo que hay frases muy muy pelotudas. 'Otro ángel nos alienta desde arriba' es una de ellas", explota Duchini en el escrito.

Habla la frustración por la muerte de un familiar a la que se le podría haber puesto remedio.