Así es como un campeón olímpico dio positivo por ser demasiado apasionado con su novia

Getty

Que los apasionados besos con tu novia casi te cuestan media carrera deportiva y después sean tu salvación para seguir compitiendo debe ser uno de los casos más extraños del ateltismo.

Así es como Gil Roberts ha estado a punto de ser sancionado por dopaje al consumir probenecid, una droga que se utiliza para ocultar otras sustancias en los análisis. Estaba convencido de que no se había dopado, y la Agencia Anti-Doping de los EEUU -USADA- le ha acabado dando la razón: fue su novia, Alex Salazar, la que le transmitió el probenecid que estaba tomando para combatir una infección en los pechos. y sus besos fueron los que provocaron que Roberts diera positivo.

Sí, Roberts dio positivo por este enmascarante, pero ni sabía que estaba en su cuerpo. Sólo es culpable de ser un besucón.

La intrahistoria es la que sigue: a sus 28 años, este medalla de oro en 4x400 metros en los JJOO de Río'16, dio positivo el 24 de marzo en un control fuera de competición. Incluso fue suspendido cautelarmente el 5 de mayo, pero apeló y recibió un permiso para competir en los Trials norteamericanos de Sacramento, en los que acabó segundo.

Según el informe que ha llevado a cabo un tribunal de la USADA que ha estudiado el caso "cada vez que la pareja estaba junta se besaba apasionadamente y con frecuencia. Roberts no tenía idea de que al besar a su novia podía ingerir la sustancia prohibida. Cuando él la besó, no podía percibir el olor o el sabor de la droga". El atleta también asegura que no sabía que su novia estaba tomando ese medicamento y que, en todo caso, desconocía que los besos podían trasmitirle la sustancia.

De esta manera, podrá competir en los 400 metros en los Mundiales de Londres y también disputará el relevo. En los Juegos de Río antes nombrados, el cuarteto formado por Arman Hall, Tony McQuay, Gil Roberts y LaShawn Merritt se impuso a la favorita Jamaica y a Bahamas.

Curiosamente, su compañero de equipo Merritt, que también fue bronce en la prueba individual de Río, se salvó hace años de una dura sanción por dopaje argumentando que el positivo se debía al consumo de medicamentos para combatir la falta de vigor sexual.